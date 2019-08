Koalici čeká další střet. Plánovaný zákon o státním zastupitelství čelí kritice

Ministryně však výhrady nejvyššího státního zástupce odmítá. „Pořád jsou pod mocí výkonnou, to znamená, že ministr odpovídá za chod státního zastupitelství, takže si nemůžou diktovat podmínky a ministr by za to měl odpovídat,“ argumentuje.

Benešová upozorňuje, že nezávislým článkem komise bude soudce. Právě jeho zapojení ale už dříve odmítla Soudcovská unie a vadí také nevládní organizaci Rekonstrukce státu, která stejně jako nejvyšší žalobce poukazuje na to, že ministerstvo nezohlednilo žádnou z jejích připomínek.

„Soudce by podle našeho názoru vůbec neměl hrát žádnou roli v rozhodování o věcech, které spadají do správy státního zastupitelství,“ říká Lukáš Kraus z platformy Rekonstrukce státu.

Ministerstvo se chce zbavit tří vedoucích zástupců, varuje Zeman

Pro Pavla Zemana jsou problematická také takzvaná přechodná období. „Zavánějí tím, že v podstatě se ministerstvo chce hodně rychle zbavit tří představitelů státního zastupitelství, to znamená nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců,“ tvrdí.

Do dvou let od účinnosti zákona by tak měl ve funkci skončit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a do tří let šéfové Vrchních státních zastupitelství Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan. Tento bod návrhu kritizuje i Rekonstrukce státu. „Stanovuje nepoměrně krátká přechodná ustanovení vedoucím státním zástupcům,“ říká k tomu Lukáš Kraus.