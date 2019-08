Za změnami v justici mohou být snahy o její ovládnutí, míní nejvyšší státní zástupce Zeman

„Hodně jsem vkládal naději do pátečního vypořádávání připomínek. Bohužel to mělo takový formalistický charakter, takové dopřejme jim sluchu, protože musíme a uděláme si, co chceme,“ řekl ve středečních Událostech, komentářích ČT24 nejvyšší státní zástupce Zeman.

„Jsou špatně nastavena přechodná období, která zavánějí tím, že v podstatě se ministerstvo chce hodně rychle zbavit tří představitelů státního zastupitelství - to znamená nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců,“ nelíbí se mu.