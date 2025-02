Hasiči varují před bruslením na tenkém ledě

„Rychlý přechod od mrazu k teplotám výrazně nad nulou sledují vodohospodáři na zamrzlých řekách pozorně, protože pokud se vytvoří velké kry a dají se do pohybu, říká se tomu ledochody,“ vysvětlila meteoroložka Taťána Míková. Právě o víkendu se očekává oteplení.

Pokud by se jednalo o velké množství vody, řeka se může vylít z koryta a rychle zaplavit okolí. Situace je ale podle vodohospodářů pod kontrolou. Riziko krátkodobých povodní anebo škod hrozí podle vodohospodářů spíše u menších toků. V Ústeckém kraji například u řeky Chomutovky nebo u řeky Teplé v sousedním karlovarském regionu.

„Vyhlásili jsme druhý povodňový stupeň, abychom mohli do koryta řeky, pomáhá nám v tom jak těžká technika, tak dobrovolní hasiči,“ řekl starosta Zákup Radek Lípa (SLK). Až bagr a hasiči celé koryto uvolní, budou postupovat proti proudu řeky z Božíkova směrem do Zákup.

Nebezpečí pro bruslaře

Někde zamrzlé plochy přináší potěšení. Šířka ledu ale může být proměnlivá. Pokud by se led prolomil, hasiči doporučují rozložit váhu. „Ideálně, když si na led lehneme a dostaneme se do bezpečí. K břehu bychom se měli například odvalovat,“ popsala mluvčí HZS Moravskoslezského kraje Kamila Langerová. Na případnou záchranu tonoucího se člověka, pod kterým se propadl led, pravidelně hasiči trénují. Pevně přitom věří, že poznatky z výcviku v praxi využijí co nejméně.