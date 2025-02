Led na největší tuzemské přehradě Lipno je zrádný, jeho síla proměnlivá. Pohybuje se od deseti do 22 centimetrů. Na bruslení po upravených okruzích to stačí. Někteří místní ale po zamrzlé nádrži jezdí autem. A to je kvůli trhlinám riskantní. Řidiči takovou jízdou pravidla neporušují, podle zákona to není pozemní komunikace. V minulosti se tu ale led probořil třeba pod traktorem s cisternou.