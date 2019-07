Chystaný zákon o státním zastupitelství je kádrový. Práci žalobců neřeší, říká Josef Baxa

„Je to organizační norma, soustředění se na to, kdo a za jakých podmínek bude vybírat nebo jmenovat nebo odvolávat ty šéfy, ty špičky, ale o práci celé té soustavy to neříká vůbec nic,“ sdělil bývalý šéf Nejvyššího správního soudu. Podle něj patří fungování státních zástupců k těm lepším z českých institucí.

Odpovědi na to, zda státní zástupci dobře odvádějí svou práci, je podle něj třeba hledat v trestním řádu, nikoli v zákonu o státním zastupitelství. „Nejsme v bodě nula, kdy by se musel honem rychle postavit dům, který by byl nazván státní zastupitelství, a obsazovat jednotlivá patra a umisťovat tam jeho nájemníky,“ zdůraznil Baxa s tím, že fungování státních zástupců podle zákonné normy už má za dobu její existence svou fungující historii.

Vláda odmítla na pondělním jednání návrh opozičních Pirátů, ODS a lidovců na změny ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a na stanovení jejich funkčního období. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ohlásila, že předloží vlastní normu, která je nyní v připomínkovém řízení a kterou Benešová označila za komplexní.