Právo: Středočeský kraj zastavil kauzu Babišova střetu zájmů

Středočeský krajský úřad ve čtvrtek pravomocně zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) týkající se jeho možného střetu zájmů. Právu to potvrdil Babišův právní zástupce Václav Knotek. Přestupek se podle něj nestal, nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice. Podle Knotka za rozhodnutím úřadu bylo mimo jiné to, že Černošice nerespektovaly dřívější pokyny nadřízeného středočeského úřadu a použily jen lehce modifikované odůvodnění.