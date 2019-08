Babiš se podruhé odvolal proti černošickému rozhodnutí v kauze údajného střetu zájmů, věcí se bude zabývat kraj

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Černošický úřad mu v lednu za přestupek proti zákonu o střetu zájmů uložil dvousettisícovou pokutu.

Babiš se odvolal a případem se tak zabýval středočeský krajský úřad. Ten v březnu rozhodnutí černošického úřadu zrušil a vrátil celou věc k novému projednání. Premiér se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu, a tím splnil povinnosti dané zákonem. Podnět odeslala loni v srpnu do Černošic česká Transparency International. Do rozšířené působnosti tamního úřadu totiž spadají Průhonice, kde premiér žije.