Máme silnou společnost, ale ne silný stranický systém, míní filozof Kroupa

Podobně hovořila i matematička a disidentka Kamila Bendová. Podotkla, že tehdy měl život svá velká pro a velká proti. „Byla to přátelství, která překvapivě přežila všechna pozdější léta,“ popsala. Ačkoliv se podle ní po roce 1990 lidé rozešli do různých politických stran, ukázalo se, že „když se sejdeme, tak máme společný jazyk, umíme se bavit, i když máme pocit, že bychom ty problémy každý řešili jinak“.

Zmínil, že mezi lidmi z disentu bylo tehdy cosi hlubšího, než politické názory. „S lidmi, se kterými jsem si politicky absolutně nerozuměl, nás spojovalo cosi, co umožňovalo se dohodnout na společných akcích,“ vzpomněl s tím, že po sametové revoluci se poměrně rychle rozešli do různých a někdy velmi protichůdných politických stran. „Sice jsme mohli stále komunikovat, ty disidentské vazby vytvářely komunikační síť, ale už jsme stáli proti sobě a už to byl politický konflikt, který sice nebyl provázen nějakou nenávistí, ale už to bylo soupeření,“ podotkl.

„Tehdy to přátelství disentu mělo zvláštní kvalitu, kterou dnes člověk dosti těžko hledá,“ uvedl Kroupa s tím, že když se člověk otevřeně postavil proti režimu, byl do značné míry svobodným člověkem – nemusel kličkovat před režimem a předstírat, že je loajálním občanem. „To přátelství v disentu bylo založeno na této zvláštní svobodě lidí, kteří se nějak vyloupli z totality a byli ve stejném průšvihu,“ podotkl.

„Podařilo se nám vytvořit ústavu, kterou prosazovala naprostá hrstka lidí. Naprostá většina lidí, včetně Václava Havla, prosazovala ústavu s jednokomorovým parlamentem, silnou exekutivou a obecným referendem. My jsme proti tomu bojovali, co jsme mohli,“ podotkl. „Podařilo se uskutečnit exekutivu vázanou jen na Poslaneckou sněmovnu, Senát volený jiným způsobem a řadu dalších věcí, a to přesto, že to demokratická většina nechtěla,“ poukázal.

Zmínil, že v Československu a v České republice nebyl a není žádný silný nacionalismus, který by zemi držel pohromadě. „Nemáme tu ani žádné náboženské základy. Země je silně agnostická a jediný pevný bod, který jsme mohli vytvořit, byla stabilní ústava, kterou je obtížné změnit,“ podotkl. Ústava totiž může být změněna jen ústavním zákonem, který musí schválit třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů, což podle Kroupy brání tomu, aby se měnila podle toho, jaká politická reprezentace přijde.

„Listina, ústava a další zákony, to je jen taková nádoba, do které se nalévá obsah. A obsah, který se do toho nalévá, je čím dál kalnější a čím dál horší. A to, co se nám nepodařilo, je vytvořit stabilní stranický systém, který by byl dostatečně silný, aby ze sebe eliminoval extrémní prvky,“ poznamenal s tím, že v Česku se nepodařilo to, co se podařilo například v Německu po druhé světové válce.

Zmínil, že se ale naopak podařilo vybudovat silnou občanskou společnost a různá výročí organizují lidé či občanská sdružení. „Sedmnáctý listopad neorganizuje státní moc, ale neziskovky a lidé slaví spontánně. V tom se také Česko dosti liší od mnoha našich sousedů se společným osudem,“ dodal.

„Rozhýbat masu“

Spisovatelka a disidentka Eda Kriseová podotkla, že to, co se podle ní po revoluci povedlo, je angažovanost. „Zejména v poslední době jsem se setkala s takovou občanskou angažovaností, která vzrůstá. Z toho mám radost, protože Václav Havel trval na občanské angažovanosti a na tom, aby lidé něco dělali,“ dodala s tím, že lidé byli v minulosti pasivní. „Rozhýbat tu masu tehdy bylo velmi těžké, ale teď myslím, že to nese plody,“ podotkla.

Bendová poukázala, že jednou z důležitých věcí, které se po revoluci povedly, byly restituce. „Nebyli tak bohatí jen lidé, kteří byli v továrnách a uměli si to zařídit, ale stali se bohatými také jiní. Na straně druhé stát řekl, že je spravedlivý – když to bylo nespravedlivě sebráno, tak to zase spravedlivě vrátí. A to je hrozně důležité, aby byl pocit jakési důvěry v zemi,“ podotkla. Radost jí také nyní dělá to, že se v Česku i v malých městech koná spousta akcí, výstav či divadel. „Vytvořil se tu svobodný prostor, který lidé využívají.“

Podnikatel a novinář Jan Dobrovský podotkl, že okamžik zlomu byl podle něj v době, kdy komunismus v Česku padl. „My jsme s tím málokdo počítali, tedy myslím, že skoro nikdo. A přesto jsme dělali všechno pro to, aby padnout mohl. A stálo nás to hodně sil,“ vzpomínal.