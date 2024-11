Máme 35 let svobody a to je fantastické, řekl Fiala

„Máme 35 let svobody, demokracie, nezávislosti, a to je fantastické. Co by za to dali naši předkové. Máme být vděční a musíme o to bojovat,“ prohlásil předseda vlády.

Chápe, že řada lidí je nespojená se svou situací. „A to, co je na tom fantastické, je na nás, co s tím uděláme,“ zhodnotil Fiala. Přestože některé lidi štve, tak si nemyslí, že by ho podezřívali z nějakých obchodů.

Předseda vlády také reagoval na slova šéfa opozičního hnutí ANO na sociální síti X. „Já se neoznačuji za jediného demokrata, už vůbec ne za elitu. To možná má v hlavě Andrej Babiš, který celý život elita byl — nomenklaturní kádr a nikdy nezažil normální život,“ poznamenal. „Vidíme, ke komu se Andrej Babiš hlásí, k jakým politickým silám. Koho politiku dělá? (maďarského premiéra) Viktora Orbána,“ dodal.

Premiér si během dopoledne na pražské Národní třídě stejně jako další politici připomněl návrat svobody a demokracie. „Musíme v příštím roce vyhrát volby, jinak to nedopadne dobře,“ uvedl. Směrem k odpůrcům řekl, že jde o normální situaci. Od sympatizantů podle svých slov naopak cítí podporu a naději. Celkem 35 let, které Česko prožilo od pádu komunismu, označil za ojedinělé období v dějinách Česka.

Také příchod ostatních politiků k pamětní desce na Národní třídě provázel pískot, nesouhlasné výkřiky, skandování či emotivní výměna názorů mezi jejich příznivci a odpůrci. Na pořádek v centru hlavního města dohlížejí stovky policistů.