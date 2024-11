Listopad 1989 přinesl příležitost, je na každém, jak s ní naloží, říká Pavel

17. 11. 2024 Aktualizováno před 20 m minutami

Ivan Bartoš, Olga Richterová a Zdeněk Hřib (všichni Piráti) na Národní třídě 17. listopadu 2024

Lidé od rána přicházejí na Národní třídu připomenout si události před 35 lety, které vedly k pádu komunistického režimu a návratu svobody. U pamětní desky zapalují svíčky, nosí květiny, občas si vyměňují názory příznivci a odpůrci současné vlády. Účastnila se už i řada politiků, například prezident Petr Pavel, předseda Pirátů Zdeněk Hřib nebo šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Sedmnáctý listopad není abstraktní symbol, ale připomínka toho, že máme příležitost budovat svou zemi i život podle sebe, prohlásil k příležitosti výročí Pavel. Listopadová revoluce přinesla hlavně příležitost a záleží na každém, jak s ní naloží, uvedla hlava státu. Ne vše se podle Pavla podařilo a daří, důležité je zkusit něco změnit. Prezidentův příchod na Národní třídu doprovázeli někteří z přítomných pískáním a skandováním „Hanba“, jiní volali „Děkujem“. Pavel reagoval na odpůrce slovy, že kritizovat umí každý, lepší než křičet na Národní třídě je navrhnout, co zlepšit, a naslouchat si.

On-line přenos Minutu po minutě 11:15 Na Národní třídu dorazil premiér Petr Fiala (ODS). „Chci vyjádřit vděčnost za to, že můžeme žít ve svobodě a demokracii,“ prohlásil.

10:59 Ti, kteří se dnes označují za jediné demokraty a elitu, používají stejné metody jako komunisté před listopadem 1989 – společnost jen straší, přitom jim jde jen o jejich koryta , napsal na síti X šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

10:56 Svoboda a demokracie nejsou zadarmo, je potřeba je hájit, prohlásil u pamětní desky na pražské Národní třídě předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Pavlovi, který před zvolením do prezidentské funkce zastával vysoké funkce v české armádě i v NATO, někteří vyčítají jeho předlistopadové angažmá v armádě normalizačního Československa a členství v komunistické straně. Pavel do KSČ vstoupil jako čtyřiadvacetiletý v roce 1985. Opakovaně řekl, že to bylo rozhodnutí, na který není pyšný, a omluvil se za to. „Může mě mrzet, že jsem proti režimu nevystupoval, což jsem ale jako voják ani moc nemohl. I proto to vnímám jako druhou šanci, protože i pro mě konec režimu byl ostudný,“ prohlásil pro ČT24 prezident Petr Pavel. Rakušan: Ke svobodě patří i to, že dav křičí na politiky Hlasitý pískot a křik odpůrců přivítal na Národní třídě vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Je potřeba si 17. listopad připomínat a vidíme, že si ho připomínají všichni. Užívají si tu svobodu, kterou mohou konzumovat. K té asi patří i to, že se křičí na politiky, kteří zrovna v té chvíli vládnou,“ uvedl ministr. Podle něj i tuto svobodu před 35 lety lidé vybojovali. Považuje to za důležité. „Ve svobodě se žije lépe, za svobodu se musí bojovat a je potřeba ji bránit,“ podotkl. „Dav často křičí a jednotlivci zároveň podávají ruce. Tak to prostě bývá,“ dodal. Události 17. listopadu 1989 vnímá jako okamžik fatální důležitosti. Ačkoliv ne se vším je za posledních 35 let spokojen, tak zdůraznil, že Česká republika patří do civilizované části světa. „A to je určitě zásluha studentů, kteří si tohle vyvzdorovali na brutálním komunistickém režimu,“ řekl. Aktivní a dobře vzdělané mladé lidi považuje za největší tvůrčí sílu změny. „Doufám, že tuhle zemi zase posunou a střední a starší generaci pomalu vystřídají,“ dodal.

Svoboda není zadarmo, říká Vystrčil Svoboda a demokracie nejsou zadarmo, je potřeba je hájit, prohlásil na Národní třídě předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podle Vystrčila je nutné si 17. listopad stále připomínat, o čemž svědčí i množství lidí, kteří k pietnímu místu přišli. „Demokracie dokáže obtížně reagovat na různé dezinformace, nebo extrémistické či populistické názory. Z toho důvodu je důležité si připomínat, že nebylo jednoduché ji získat,“ řekl. Je podle něj potřeba se slušně, korektně a v souladu s právem za svobodu postavit. Zdůraznil, že zdaleka ne všude je samozřejmostí, aby lidé mohli říkat, co si myslí. „Dříve to nebylo možné ani zde. Jsem rád za to, že už žiju ve společnosti, kde si to dovolit můžeme. V naprosté většině zemí nám to závidí, to bychom si měli uvědomit,“ dodal Vystrčil.

Slova opozice Hřib zase prohlásil, že skončila doba, kdy lidé nemohli plně uplatnit svůj potenciál kvůli špatné dostupnosti vzdělání nebo neférové ekonomice. Zdůraznil, že od listopadu 1989 je v Česku svoboda slova i svoboda politická. Problémy ale podle něj přetrvávají a Česká republika má na víc. Míní, že země dlouhodobě stagnuje. „Problém je v tom, že tu historicky byly dvě partaje, které využívaly nálepky levice a pravice a nic reálného nedělaly. V důsledku této politické nepráce jsme tam, kde jsme. Poslední reformy se tu dělaly na konci 90. let,“ řekl.

Šéf opozičního ANO Andrej Babiš, který byl za normalizace členem KSČ a pracovníkem podniku zahraničního obchodu, na síti X napsal, že ti, kteří se dnes označují za jediné demokraty a elitu, používají stejné metody jako komunisté před listopadem 1989 – podle něj společnost jen straší, přitom jim jde jen „o jejich koryta“. „Komunisté se báli Západu a vykreslovali ho proto lidem jako největší zlo a hrozbu, před kterou je třeba společnost ochránit. Všichni víme, že opak byl pravdou,“ doplnil.

Lidé nepotřebují slyšet, že se mají dobře, oni to potřebují cítit, řekla novinářům na Národní třídě Schillerová. V české společnosti podle ní znovu panuje blbá nálada, o níž před lety hovořil tehdejší prezident Václav Havel, zatímco vláda lakuje věci narůžovo. Od vládních představitelů zaznívá, co vše dokázali a dělají, co je třeba, lidé to ale vnímají úplně jinak, míní Schillerová. Podnikatelé se ale necítí dobře, roste počet lidí na sociálních dávkách a polovina národa se bojí říkat pravdu, aby nepřišli o zaměstnání nebo nečelili útokům na sociálních sítích, dodala.