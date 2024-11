Před Hlávkovou kolejí se připomněla důležitost dialogu

Před Hlávkovou kolejí také vystoupil prorektor Jagellonské univerzity v Krakově Jaroslaw Górniak, zmínil, že mezinárodní den studentstva je připomínán i mezi polskými studenty. Zmínil zatčení profesorů své univerzity a starosty Krakova 6. listopadu 1939 a jejich odvezení do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Přes sto z nich – starších 40 let – bylo propuštěno po několika měsících, část z nich se toho ale nedožilo, další umřeli po propuštění. Zbytek byl převezen do koncentračního tábora Dachau.

Podle rektora Masarykovy univerzity v Brně Martina Bareše by nás příběhy Opletala a Sedláčka měly varovat. „Totalitní režimy přicházejí plíživě, nahlodávají společnost a potom s brutalitou jím vlastní přebírají veškerou moc,“ prohlásil u pamětní desky v Žitné. Lidé by neměli osudy mladíků zapomenout, aby se historie neopakovala, dodal.

Prvotním spouštěčem událostí bylo výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 1939. Odpor k Třetí říši tehdy vyhnal do ulic Prahy sto tisíc lidí. Zhruba půl hodiny poté, co na Václavském náměstí dvěma minutami ticha přítomní zavzpomínali na vznik Československa, ale padly v Žitné ulici výstřely. Student Jan Opletal utrpěl průstřel břicha na rohu Žitné a Mezibranské ulice a byl operován v nemocnici na blízkém Karlově náměstí. Zemřel o dva týdny později.

Zatčené odváželi do věznice na Pankráci a do kasáren v Ruzyni, kde Němci zastřelili devět funkcionářů studentských spolků. Šlo o první popravy podle směrnice o takzvaném zvláštním zacházení, jež se později stala součástí okupačního teroru. Část studentů – mladší než dvacetiletí a cizinci – byla nakonec propuštěna, ale přes 1260 jich skončilo v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg u Berlína. Ti, co přežili, byli od prosince 1939 propouštěni, a to i díky přímluvám prezidenta Emila Háchy. Poslední se ale dostali domů až v březnu 1943.

Uprchlí českoslovenští studenti za významné podpory studentského svazu v Anglii a československé exilové vlády pak iniciovali prohlášení, na jehož základě byl 17. listopad vyhlášen v roce 1941 v Londýně Mezinárodním dnem studentstva. Jde tak o jediný mezinárodní den, který vznikl na základě událostí na našem území. O půl století později se ze 17. listopadu 1989 jakožto připomínky Opletalovy památky a výročí uzavření vysokých škol stal jeden z impulzů ke svržení komunistického režimu v Československu.