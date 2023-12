Střelba na pražské filozofické fakultě má čtrnáct obětí, 25 lidí je zraněných

Po střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy je čtrnáct mrtvých a 25 zraněných. Bilanci aktualizoval policejní prezident Martin Vondrášek. Všichni zranění byli rozvezeni do pražských nemocnic. Celá budova fakulty na náměstí Jana Palacha je evakuovaná a okolí uzavřeno. Totožnost střelce zatím policie nepotvrdila, utrpěl devastující poranění. Policie pracuje s verzí, že jde o člověka hledaného kvůli úmrtí na Kladensku. Podle Vondráška také existuje varianta, že střelec minulý pátek zavraždil i muže a kojence v Klánovickém lese. Vláda na sobotu 23. prosince vyhlásila státní smutek.

Vláda po večerním mimořádném zasedání, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), oznámila, že v Česku bude kvůli tragické střelbě vyhlášen na sobotu 23. prosince státní smutek . Státní vlajky budou spuštěny na půl žerdi. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie minutou ticha. Zároveň by se měly v republice rozeznít zvony.

Zraněné rozvezly sanitky do pražských nemocnic. „Poslední pacient opustil v sanitce místo v 16:56,“ sdělili záchraníři. „Na místě stále menší množství posádek z preventivních důvodů zůstává,“ dodali. Nemocnice kvůli většímu příjmu raněných aktivovaly speciální postup, takzvaný traumaplán. Sedm lidí ošetřují ve Fakultní nemocnici v Motole, čtyři v Nemocnici Na Františku, po třech ve Fakultní nemocnici Bulovka a Ústřední vojenské nemocnici a ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Policie také pracuje s verzí , že střelec by mohl být vrahem z Klánovického lesa, kde minulý pátek zemřel muž a velmi malé dítě. Vondrášek bez dalších podrobností sdělil, že propojení obou případů souvisí s tím, co policie ve čtvrtek našla na Kladensku v místě úmrtí muže, otce údajného střelce z pražské fakulty.

Vondrášek v podvečer oznámil, že policisté se krátce po čtvrtečním poledni dozvěděli, že z obce Hostouň na Kladensku odjel do Prahy čtyřiadvacetiletý mladík s tím, že si chce vzít život. Před jednou odpoledne pak byla v Hostouni objevena mrtvola muže. Středočeští policisté odpoledne vyhlásili pátrání po mladíkovi v souvislosti s touto násilnou smrtí. Policie nyní pracuje s variantou, že jde právě o střelce z Prahy. „Z informací, které mám, to byl dopředu promyšlený hrůzný čin, který začal na Kladensku a bohužel skončil tady,“ uvedl u filozofické fakulty Vondrášek.

Střelec přijel na filozofickou fakultu do Prahy nejspíš z Kladenska. Legálně držel několik zbraní

V 15:20 přišla od zasahujících policistů informace, že na ochozu školy leží bezvládné tělo střelce. Podle policejního prezidenta spáchal sebevraždu. To, zda ho zasáhla i některá ze služebních zbraní, prokáže pitva. „Z dosavadních prověrek je ten muž pro nás nepopsaný list. Zjistili jsme, že je legálním držitelem několika střelných zbraní. K jeho minulosti nebylo zjištěno vůbec nic závadového,“ řekl. Nic podle něj nenasvědčuje tomu, že střelec měl komplice. Policisté prověřují informaci , že se mladík inspiroval podobným teroristickým činem spáchaným na podzim v Rusku.

Policie měla odpoledne informaci o tom, že podezřelý bude mít přednášku v Celetné. Evakuovala proto tamní budovu, střelba se ale následně uskutečnila v jiné. „Zjistili jsme, že v objektu Filozofické fakulty v Celetné ulici má mít ve čtrnáct hodin přednášku. Proto jsme bezodkladně přijeli do Celetné ulice do objektu filozofické fakulty, kde jsme provedli evakuaci tohoto objektu, kterou jsme ukončili ve 14:22 a prováděli jsme další pátrací úkony po tomto muži. Ve 14:59 jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově filozofické fakulty na Palachově náměstí,“ uvedl Vondrášek.

Podle pracovnice fakulty se střílelo ve čtvrtém patře budovy a lidé ze školy pak byli evakuováni do protější budovy Rudolfina. Ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma v České televizi uvedl, že do Rudolfina bylo evakuováno sto až dvě stě lidí. Po 17:15 policie oznámila, že evakuovala už celou budovu fakulty.

Rakušan také řekl, že neexistuje žádná indicie, že by střelba na fakultě měla jakoukoli spojitost s mezinárodním terorismem. Střelbu označil za „bezprecedentně šílený čin, který Česká republika ve své historii ještě nikdy nezaznamenala“. Fiala později uvedl, že střelba byla činem osamělého střelce, nejde o mezinárodní terorismus.

Pavel vyjádřil hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí. Na síti X také poděkoval občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek. Prezidentská kancelář zároveň na téže síti uvedla, že se Pavel urychleně vrací ze služební cesty z Francie. Hned po návratu do Česka se setká s bezpečnostními složkami státu.

Svědectví z místa

„Viděl jsem stát na ochozu filozofické fakulty mladého člověka, který měl v ruce nějakou zbraň, nějaký samopal, střílel směrem k Mánesovu mostu. Střílel opakovaně s určitými prodlevami. Potom jsem ho viděl, jak vystřelil, dal ruce nahoru a zbraň shodil z ochozu dolů na vozovku. Zůstala ležet na přechodu pro chodce,“ vylíčil pro ČT24 ředitel Galerie Rudolfinum Nedoma.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že byl shodou okolností v budově, která je poblíž filozofické fakulty. „Nás tady vlastně policie zavřela, nestihli jsme tento prostor opustit,“ dodal. „Je to tragédie, která se v moderním světě objevuje,“ zmínil s odkazem na četné podobné zprávy z USA. „Vždycky jsme si mysleli, že je to věc, která se nás netýká. Teď se ukazuje, že se bohužel i náš svět mění a i u nás se objevuje problém individuálního střelce.“ Řekl, že nejhorší na tom je, že jsou to věci, které nejsou preventivně řešitelné.