Žáky je třeba učit, co sametová revoluce změnila, míní pedagog

Výuka moderních dějin

Výuce by podle Kaderky pomohlo, kdyby učebnice dějepisu obsahovaly informace o tom, která látka spadá do rámcového vzdělávacího programu a která nikoli. Doplnil, že je také problematické, že výuka dějin postupuje chronologicky.

„Děti nejvíce zajímá to, co je součástí určité polarizace společnosti,“ je přesvědčený Kaderka. Míní, že je důležité zaměřit se na to, aby si studenti uvědomili, co se s příchodem revoluce stalo a kam společnost dospěla, a to v kontextu doby, kdy se šíření dezinformací dle něj často schovává za právo na názor.

Bázlerová zmínila, že část mladé generace je k nespravedlnostem ve světě citlivá, jelikož je na sociálních sítích „může sledovat z ptačí perspektivy.“ Hodnoty svobody a demokracie jsou podle ní něčím, co „lidi spojuje v rozděleném světě a mezi rozhádanými generacemi.“