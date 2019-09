Vláda bude schvalovat rozpočet na rok 2020. Schodek 40 miliard není tragédie, říká ekonom Skořepa

„Samotné číslo, 40 miliard, není žádná tragédie. Já osobně jsem vždy příznivcem toho, dívat se na veřejné finance jako celek, a ty jsou pořád ještě v plusu,“ konstatuje Skořepa. Dodává, že ekonomové posuzují spíše strukturální deficit a ten je podle výpočtu České národní banky v tuhle chvíli na nule. „To znamená, že české veřejné finance jako celek, tedy to, co si stát z ekonomiky bere a co tam pak vrací, je zhruba tam, kde by to být mělo vzhledem k tomu, jak je na tom česká ekonomika,“ poznamenal ekonom.

Mezi slabá místa rozpočtu ale podle něj patří investice. „Na jednu stranu se sice podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích zvyšuje, pro letošní rok to mělo být něco kolem osmi procent, pro příští rok to má být devět procent, je tam tedy progrese. Na stranu druhou je to ale méně, než jsme vidívali pět deset let zpátky, kdy to bylo deset procent i více,“ konstatuje Skořepa. A dodává, že je potřeba také zvážit to, že dnes je extrémně levné si půjčovat, a tak si je i český státní rozpočet schopen půjčovat levně a na poměrně dlouhou dobu.

„Takže musí existovat spousta investic, které česká ekonomika potřebuje v nejrůznějších oblastech a které by se daly v tuhle chvíli připravit a udělat tak, aby na tom stát vydělal,“ míní.