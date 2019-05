Učitelům zvýšit plat o 10 procent, navrhuje Schillerová. Podnikatelé souhlasí, odbory chtějí víc

Svolání mimořádné tripartity k platům odboráře překvapilo. Dosud totiž o zvýšení platů vyjednávali vždy jen s vládou. Podnikatelé se účastnili až jednání o návrhu rozpočtu, který dohodnutý růst platů už zahrnoval. „Vláda se zřejmě obává, tak si pozvala jako posilu zaměstnavatele. Vnímáme to jako nový prvek, vypořádáme se s tím při vyjednávání,“ dodal Středula. O návrhu rozpočtu by tripartita měla jednat 10. června.

Ministryně financí právě vysvětlila na @tripartita_cz proč v navyšování platů ve státní sféře musí být @strakovka obezřetná. @odbory @JStredula bude-li vláda příliš obezřetná, připraví se o nezanedbatelné odvody do státního rozpočtu.

„Věřím, že stát chce, aby jeho zaměstnanci byli dobře ohodnoceni. Věřím, že se naše představy budou v nějakém koridoru blížit. Není pro nás akceptovatelné, aby růst platů byl na hranici inflace,“ uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Poukázal na to, že výdělky stále výrazně zaostávají za výkonem české ekonomiky.

Odbory žádají pro učitele přidání o 15 procent, pro nepedagogické pracovníky a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent. Celou sumu chtějí rozdělit do základu výdělku, tedy do tarifů.

Tarify – tedy základ příjmu – se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn.

Kdo všechno pracuje ve veřejné sféře a kolik za to bere

Bohatá léta jsou u konce, upozorňuje Hanák

Zaměstnavatelé návrh Schillerové podporují. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že by výrazněji měli dostat přidáno učitelé a také zdravotní sestry, a to nejen z nemocnic, ale hlavně ze sociálních služeb. Ostatní by měli mít nejvýš o dvě procenta víc.

„Ekonomika na to nemá. Bohatá léta, kdy rostla přes čtyři procenta, jsou u konce,“ řekl Hanák. Míní, že platy ve veřejném sektoru nemohou „dramaticky předbíhat“ mzdy ve firmách. V posledních letech se výdělky zaměstnanců veřejných služeb a správy zvedaly rychleji než lidem v soukromé sféře.