Školství získá z rozpočtu o miliardu více. Určena je hlavně pro zajištění nových učitelů

Ministerstvo financí dále počítá s přidáním peněz pro vysoké školy, jejichž rozpočet letos činí zhruba 26,5 miliardy korun. V příštím roce by měl narůst meziročně o 900 milionů korun. V roce 2021 by měly univerzity dostat další miliardu navíc.

Rozpočet na sport v kapitole resortu školství by měl příští rok klesnout o půl miliardy korun proti letošku a v dalších dvou letech pokaždé o další miliardu. Letos jde na jeho výdaje sedm miliard korun. Podle Schillerové pokles souvisí se vznikem Národní sportovní agentury a s tím, že ministerstvo nyní utlumuje své dotační programy. Podle ministryně se zřejmě část peněz z letošního rozpočtu nyní nevyčerpá a peníze by se pak měly převést do příštího roku. Ve výsledku by tedy mělo jít na sport příští rok podobné množství peněz jako letos, dodala Schillerová.

Řada jednání o rozpočtech resortů

Pondělní schůzka je další z jednání ministryně financí při přípravě rozpočtu na rok 2020. V nedávných týdnech se již domluvila na resortních rozpočtech s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO), ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) i náměstkem René Schreierem, který je pověřen vedením ministerstva kultury.

Toto pondělí se má Schillerová setkat rovněž s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO).

Nejobtížnější jednání o rozpočtu se očekávají s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a zejména s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). ČSSD chce totiž pro své resorty dalších 20 miliard, což Schillerová již označila za nemožné.