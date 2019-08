Petříček dostane pro diplomacii navíc čtvrt miliardy korun, Kremlík na dopravní stavby pět miliard

Ministři se také dohodli na tom, že do budoucna se bude resort zahraničí snažit přiblížit reálné výdaje těm plánovaným, aby nevznikaly nespotřebované výdaje, které zkreslují situaci i pro plánování budoucích rozpočtů.

Podle státního rozpočtu na letošní rok připadá ministerstvu zahraničí 8,13 miliardy korun. Původně plánovaný rozpočet pro rok 2020 by znamenal pokles o zhruba 2,9 procenta.

Stát chce investovat do dopravních staveb

Státní fond dopravní infrastruktury bude příští rok hospodařit se zhruba 70 miliardami korun. Je to o pět miliard více, než byl původní návrh státního rozpočtu schválený vládou. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se na tom shodl s ministryní Schillerovou. Rozpočet ministerstva dopravy se proti původnímu plánu měnit nebude a zůstane 60,2 miliardy korun.

„Paní ministryně si uvědomuje, že v době zpomalující se ekonomiky nelze neinvestovat do dopravní infrastruktury, nelze podseknout investice,“ řekl Kremlík. S výsledkem jednání je spokojen a další zvyšování rozpočtu požadovat nebude.

Investice do dopravní infrastruktury jsou důležité pro celou naši ekonomiku. Na tom jsme se shodli na jednání s @alenaschillerov. Pro příští rok navýšíme rozpočet SFDI o 5 miliard, na celkem 70 miliard korun. Díky za vstřícnost i konstruktivní jednání.👍 pic.twitter.com/lwrJIPbIBq — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) August 8, 2019

Rozdělení investic v příštím roce bude podle ministra dopravy záležet na připravenosti jednotlivých staveb. Ve čtvrtek Schillerové předložil seznam staveb, které chce ministerstvo příští rok realizovat a mají už stavební povolení. Nevyloučil, že by stejně jako letos mohlo jít víc peněz na železniční než na silniční infrastrukturu.

„Když zpomaluje ekonomika, tak co je největším motorem ekonomiky? Prostě investice. My jsme opakovaně řekli, naše vláda, že investice jsou naší prioritou. Takže logicky se snažím dát maximum peněz do investic, protože to se nám vrátí celkově v ekonomice,“ řekla ministryně novinářům.

Kultura bude žádat zhruba o miliardu korun

O peníze nad rámec zatím připraveného návrhu rozpočtu bude v příštích týdnech jednat také ministerstvo kultury, které po odvolání ministra Antonína Staňka (ČSSD) vede náměstek René Schreier.

„My budeme vycházet z programového prohlášení vlády, to znamená, že máme cílit rozpočet na jedno procento. To pro nás představuje tři až čtyři miliardy korun. Ale my budeme selektovat naše požadavky střízlivým způsobem, takže je vidíme na sumu jedné miliardy korun,“ řekl ve čtvrtek Schreier poté, co jednal na ministerstvu financí o rozpočtu kultury s dalšími náměstky. Jednání s ministryní Schillerovou ho čeká až v polovině srpna.

Podle ČSSD byl původní návrh rozpočtu nerealistický

Vláda schválila předběžný návrh rozpočtu s deficitem 40 miliard korun, pro ale hlasovali pouze ministři za ANO, nikoli za koaliční ČSSD. Ministři podle Schillerové poté vznesli požadavky na další dvě desítky miliard korun, z toho zhruba 18 miliard korun žádali členové vlády za ČSSD.