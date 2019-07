ČSSD chce pro své resorty 20 miliard navíc, podle Babiše ještě mají provozní rezervy

Sociální demokraté sice pohrozili, že by rozpočet ve stavu, v jakém je, ve sněmovně nepodpořili, ale zároveň dali najevo, že takový výsledek nečekají. Znamenalo by to podle nich, že by rozpočet nebyl předložen jako koaličně dohodnutý. „Koaliční smlouva jasně říká, že návrh musí být předložen jako koaličně dohodnutý. Budeme jednat tak dlouho, dokud se nedohodneme,“ ujistil předseda ČSSD.

Šetřete, vzkazují Schillerová s Babišem

Klíčová jednání mezi sociálnědemokratickými ministry a šéfkou financí Alenou Schillerovou teprve proběhnou, od Schillerové ale již zaznělo odmítnutí jejich požadavků. V pondělí řekla, že žádost ministerstva práce na 11 miliard korun považuje za nereálnou. Podle Jany Maláčové jde ale o minimum nutné pro fungování resortu. Postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím.