Staněk se loučí s ministerstvem kultury. Zatím ho předá náměstku Schreierovi

Dva měsíce a jedenáct dní poté, co podal demisi, a rovné dva měsíce poté, co jej premiér Babiš navrhl odvolat z funkce – poté, co prezident Miloš Zeman demisi nepřijal – končí Antonín Staněk na ministerstvu kultury.

„Jsem velice rád, že se pan ministr rozhodl pověřit pana ekonomického náměstka Schreiera,“ uvedl po závěrečné Staňkově poradě na ministerstvu kultury premiér Andrej Babiš. „S panem náměstkem jsme komunikovali v minulosti. Má můj mobil, všechno funguje,“ dodal. René Schreier podle předsedy vlády zatím „může s paní ministryní Schillerovou probírat velice podrobně rozpočet“. Staňkovi za jeho činnost poděkoval a ocenil vzájemnou spolupráci.

Spor na trojúhelníku ČSSD – premiér Babiš – prezident Zeman tím ale ještě nekončí. Hlava státu avizovala, že až v polovině srpna rozhodne, zda jmenuje novým ministrem místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Toho mu navrhl předseda vlády a sociální demokracie na nominaci trvá.

Náměstek bude ministerstvo řídit, protože se prezident nechystá jmenovat nového ministra k datu Staňkova odvolání – jakkoli někteří právníci tvrdí, že není právně možné ponechat ministerstvo bez ministra. Andrej Babiš oznámil, že nenavrhl žádného člena vlády, který by tak dočasně činil, protože si to nepřála ČSSD.

Že to neodpovídá kompetenčnímu zákonu, si prý uvědomuje, ale nechce porušit koaliční smlouvu. Předseda ČSSD Jan Hamáček nicméně tento postup kritizuje. Podle něj se bude vláda od půlnoci pohybovat mimo ústavu. „Věřím, že se ta věc rychle vyřeší. Pan Schreier je asi schopen podepsat klíčové administrativní dokumenty, ale to je maximum, co se dá čekat,“ řekl Hamáček.

Babiš ale nevidí faktický problém. „Kdyby pan ministr šel zítra na dovolenou, tak by také pověřil pana Schreiera,“ míní. Podobně k pověření náměstka přistupuje i Antonín Staněk.

Staněk: Zastavil jsem penězovody, ministerstvo předávám stabilizované

Antonín Staněk míní, že se po roce ve funkci nemá za co stydět. „Ministerstvo kultury je ve výborné kondici, je stabilizované, chová se hospodárně. Není pravda, že by resort byl jakýmkoli způsobem destabilizovaný, problematický a podobně,“ řekl. Zároveň ujistil, že má ministerstvo připravený návrh rozpočtu.

Stále si stojí i za kritizovaným odvoláním ředitelů dvou uměleckých institucí. „Zviditelnil jsem se tím, že jsem zastavil penězovody, že jsem poukázal na nedotknutelné, na to, jak zneužívají peníze v kultuře ve svůj osobní prospěch. Jsem na to hrdý, neudělal bych nic jinak,“ uvedl Staněk.

Ujistil, že se bude kulturní problematice dále věnovat v Poslanecké sněmovně. Poslancem zůstane i po odchodu z ministerstva. Zároveň chce zůstat i v sociálně demokratické straně, byť její vedení v posledních měsících kritizoval. „Osobně nevidím, proč bych měl odcházet,“ poznamenal s tím, že kritiku vnímá jako součást fungování demokratické partaje.

Odvolání ředitelů, odvolání ministra a dlouhé čekání

Že se ministr kultury Antonín Staněk chystá podat demisi, vyšlo najevo 15. května, kdy to také potvrdil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Ve funkci chtěl Staněk skončit ke konci měsíce. Demisi předcházela opakovaná kritika jeho kroků, o možném jeho konci se spekulovalo již počátkem roku. V polovině dubna však přišlo odvolání ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa, se kterým vedl Staněk dlouhodobý spor, a ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, se kterým byl ve sporu prezident Zeman.