Staněk vyhlásil výběrové řízení na ředitele olomouckého Muzea umění. Bez šéfa je od dubna

Ministerstvo kultury informovalo, že do výběrového řízení se může přihlásit člověk s vysokoškolským vzděláním, který doloží tři roky praxe v řídící funkci a občanskou bezúhonnost. Musí také předložit koncepci Muzea umění Olomouc na léta 2019 až 2025.

„Naším cílem je vybrat do čela muzea zkušenou a respektovanou osobnost s jasnou kulturní vizí do budoucna, s manažerskými schopnostmi a zájmem čestně a hospodárně řídit tuto významnou instituci. Olomouc si takovou osobnost dozajista zaslouží.“

Nový ředitel by měl podle ministerstva kultury nastoupit v listopadu a ve funkci má být šest let. Vedením olomouckého muzea byl do doby jmenování nového ředitele pověřen Ondřej Zatloukal. Staněk už dříve řekl, že výběrové řízení na nového šéfa pražské Národní galerie bude vypsáno, až se odborná veřejnost shodne na jeho podmínkách.

„Odstupte,“ vyzývali umělci

Ředitel olomouckého Muzea umění Michal Soukup a šéf Národní galerie Praha Jiří Fajt, byli Staňkem odvoláni v polovině dubna. Ministrův krok vyvolal vlnu kritiky a část umělecké obce požadovala Staňkův odchod z funkce. Ministr nakonec sám podal demisi, kterou ale prezident Miloš Zeman nepřijal.