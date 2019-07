Jestli kultura nepotřebuje ministra, vláda nepotřebuje premiéra. Opozice kritizuje vakuum v čele resortu

„Je to v rozporu s ústavou. Naměstek není a nemůže být plnohodnotnou náhradou člena vlády. On nezastupuje jenom resort, ale jako člen vlády má rozhodovat při hlasování. Náměstek nemůže jít na zasedání sněmovny. Těch věcí je celá řada, něco tak absurdního nelze ani komentovat,“ doplňuje Fiala.

Slova předsedy vlády kritizuje také Jan H. Vitvar, vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt. „Na tuhle hru, kterou dnes premiér Babiš rozehrál, bych vůbec nepřistupoval. Vidíme, že v pořádku není nic, problémy vedou k dlouhodobé ústavní krizi, kterou prožíváme,“ uvádí publicista. Zdůrazňuje dále reprezentativní roli ministra.

Absence figury, která by obor zastupovala na významných akcích typu filmového festivalu v Karlových Varech, kultuře způsobuje velkou škodu, která bude podle publicisty dlouhodobá.

Nesouhlasí ani se Staňkovým tvrzením, že resort kultury zanechává stabilizovaný a ve výborné kondici. „Myslím, že odcházející ministr by se měl stydět. Na tiskovou konferenci jsem ráno koukal a nestačil jsem se divit. Takto sebechválit sám sebe a svůj úřad, i přes všechny problémy a skandály, je dost udivující,“ myslí si Vitvar.

Nový ministr bude řešit problémy Národního divadla

Jednou z hlavních výzev, se kterou se budoucí šéf kultury bude muset vypořádat, je podle Vitvara situace v podfinancovaném Národním divadle. „Ministerstvo by mělo vytvořit podmínky, aby Národní divadlo opět nemuselo procházet tím, čím prochází, což se evidentně neděje. Problémy jsou dlouhodobé a ministerstvo by divadlu mělo pomoct, ne jako v případě Národní galerie sesadit vedení a hodit je do čisté vody,“ dodává Vitvar.