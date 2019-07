Hledá se šéf Národní galerie, Staněk před odchodem vypsal výběrové řízení

Po Fajtově odvolání instituci vedl krizový manažer Ivan Morávek. Jeho angažování bylo dočasné, vyhodnotit měl personální a ekonomickou situaci galerie a připravit další kroky. Poté ho měl nahradit ředitel, který projde výběrovým řízením. Odcházející ministr Staněk je vypsal ve středu ráno.

Své působení v resortu kultury tak symbolicky zakončuje kauzou, která odstartovala úvahy o jeho konci v Babišově kabinetu. Ředitele Národní galerie Fajta Staněk odvolal v polovině dubna spolu s šéfem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem. Na oba navíc kvůli údajným pochybením při hospodaření podal trestní oznámení.

Fajt skončil kvůli autorské smlouvě, Soukup kvůli předraženým nákupům

V případě Fajta Staňkovi vadila autorská smlouva na 1,2 milionu korun, kterou jako šéf galerie uzavřel de facto sám se sebou. Fajt namítá, že kontrakt řešil uměleckou činnost, kterou provozoval vedle manažerské funkce.

„Takových smluv je v resortu kultury celá řada. U mě vznikal umělecký program, někdo to musel dát dohromady, vytvořit výstavní koncepci. A já na to nemám lidi. Byl to můj tvůrčí vklad, který jsem řešil mimo svoji pracovní dobu, o víkendech, po nocích,“ hájil se tehdy Fajt.