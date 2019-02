Víc místa i světla. Veletržní palác čeká rekonstrukce, architekta vybere porota

„Klíčovými body rekonstrukce budou vytvoření atraktivního a dynamického vnitřního prostoru s velkorysým vstupem, zkvalitnění výstavních prostor – zejména zvýšením stropů a zapojení přirozeného světla, zpřehlednění orientace návštěvníků a zatraktivnění veřejného prostoru před hlavní fasádou a jeho propojení s okolím,“ přiblížil Fajt.

Při poslední rekonstrukci byla budova od ulice oddělena, to se má nyní změnit a v předpolí paláce má vzniknout relaxační zóna. Do provozu galerie by měly být díky úpravám zapojeny i terasy, dnes veřejnosti nepřístupné. Obnovena bude fasáda a vymění se technologie, čímž by se měla snížit energetická náročnost objektu a provozní náklady a propojit interiér s exteriérem přirozeným světlem.