Na SEFO v Olomouci proběhne nová soutěž. Domluvil se na tom ministr Staněk s vedením muzea

Jednání muzejníků v ministrem kultury uspořádal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO), který se už minulý týden do sporu ohledně SEFO vložil jako prostředník a mediátor s tím, že vznik expozice by měla být prioritou. Hejtman během jednání připoměl, že nová architektonická soutěž by neměla nikoho diskriminovat a ani zvýhodňovat.

Vypořádání nynějších smluvních vztahů se už připravuje a zástupce ředitele muzea Ondřej Zatloukal přiznal, že to bude náročné. Je nutné pojmenovat hlavní problémy, které je třeba kolem SEFO vyřešit, a také dohodnout další postup. Na přípravě soutěže by mělo spolupracovat i samotné muzeum.

Je Šépkova účast nemožná?

Česká komora architektů už dříve informovala o tom, že v případě vypsání nové soutěže se musí muzeum vypořádat s právy původního autora, jinak by zakázku nemohl převzít autorizovaný architekt. Předseda ČKA Ivan Plicka upozornil, že při vyhlášení nové soutěže by komora považovala Šépkovu účast za nereálnou, protože se projektu už deset let věnuje a byl by zvýhodněn.

Podle architekta Šépky jde o nestandardní situaci, řešením je podle něj soutěž nevypisovat. Nechápe prý, proč na ní ministerstvo trvá ve chvíli, kdy studie existuje už deset let a je podepsaná smlouva. Pokud by vypsána byla a on by z ní byl vyloučen, obrátí se kvůli diskriminaci na soud. Staněk, který je bývalým primátorem Olomouce, argumentuje politickou odpovědností a transparentností projektu.

Vzájemné obviňování

Ministerstvo tvrdí, že muzeum v minulosti při hledání návrhu podoby SEFO opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. S tím vedení muzea nesouhlasí a vyzvalo Antonína Staňka kvůli údajné neustálé dehonestaci muzea k tomu, aby odstoupil. Ten to odmítl.