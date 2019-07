Babiš předpokládá, že se problém kolem výměny ministra kultury vyřeší na odpolední schůzce s prezidentem

Babiš a Hamáček se původně chtěli sejít se Zemanem kvůli výměně ministra kultury společně, Hrad ale minulý týden oznámil, že se schůzka uskuteční pouze mezi prezidentem a premiérem. Podle Hamáčka je to v pořádku, protože jmenování a odvolávání ministrů by mezi sebou měli řešit předseda vlády a hlava státu.

„Myslím, že se to vyřeší dneska. Budu informovat předsedu Jana Hamáčka,“ uvedl předseda vlády s tím, že podle slov vicepremiéra by měl Zeman změnit názor na základě rozhodnutí předsednictva ČSSD, které trvá na nominaci Michala Šmardy.

Na konci června pohrozili sociální demokraté odchodem z vlády, pokud se situace kolem ministerstva kultury nevyřeší. Po schůzce s prezidentem 4. července Hamáček řekl, že ohledně pokračování vlády není příliš optimistický.

O týden později nicméně Zeman na dalším jednání s Hamáčkem a se Staňkem slíbil, že současného ministra kultury k 31. červenci odvolá. Hamáček tehdy také řekl, že ohledně nominace Šmardy prezident počká na rozhodnutí předsednictva ČSSD. To 15. července potvrdilo, že strana trvá na svých stanoviscích.

„Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček je optimistický, premiér Babiš se tváří, že to ještě dopadnout nemusí a že by se mohlo vyjednávat ještě po vládních prázdninách. Já jsem také spíše skeptický, protože jediná věc, kterou máme k dispozici, je vyjádření prezidenta, že odvolá ministra Staňka k poslednímu červenci, pokud do té doby nezmění svůj názor. Ale stále neznáme jeho vyjádření k osudu Michala Šmardy. A bylo by pro mě velké překvapení, kdyby to vyjádření zaznělo dneska,“ uvedl ve středu ráno ve Studiu 6 politický analytik Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek.

Babiš si přeje pokračování koalice s ČSSD

Sociální demokraté uváděli, že pokud by prezident jejich nominaci nevyhověl, setrvání ve vládě bez možnosti rozhodovat o vlastních ministrech by pro ně postrádalo smysl. Předsednictvo ČSSD také vyzvalo ministry, aby předložili Hamáčkovi své demise v případě, že o to předseda strany požádá. Podle koaliční smlouvy by v případě podání demise všech ministrů za jednu vládní stranu měla do týdne podat demisi vláda jako celek.

Babiš v minulých týdnech několikrát řekl, že si přeje pokračování vlády s ČSSD, která je podle něj úspěšná. Pokud by vláda padla, chce Babiš o dalším postupu jednat s představiteli ostatních sněmovních stran.

KSČM, která nynější menšinový kabinet toleruje, další spolupráci s ANO nevyloučila. SPD dala najevo, že by byla ochotná podpořit kabinet v případě odchodu ČSSD. Požadovala by přitom naplňování svých programových priorit a to, aby vláda nově požádala Sněmovnu o důvěru.