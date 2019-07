ČSSD se necítí být plnohodnotným koaličním partnerem, to je důvod, proč zvážit odchod z vlády, říká Maláčová

Maláčová vysvětlila, že kvůli tomu, že není dodržována koaliční smlouva, se ČSSD necítí být plnohodnotným koaličním partnerem a to je důvod, proč zvážit odchod z vlády. V pondělí se schází předsednictvo strany, které by mělo záležitost projednat. „V pondělí rozhodneme,“ ubezpečila místopředsedkyně.

Výsledek mohou ovlivnit páteční jednání. Vicepremiér a předseda ČSSD se nejprve setká s premiérem Babišem, následně zamíří na Hrad za prezidentem Zemanem, a to v doprovodu ministra kultury Staňka. Prezident se je podle svých slov pokusí „usmířit“.

Odchod z vlády? Šance 50:50, myslí si Šmarda

Kandidát na ministra kultury a místopředseda ČSSD Šmarda označil páteční schůzku Hamáčka se Staňkem a prezidentem za nelehký úkol. „Každý teď hraje o svůj díl odpovědnosti. Babiš bojuje o to, jestli bude respektovanou osobností, která vede vládu podle svých představ. Zeman hraje o to, jaký vliv bude mít v české politice. A Hamáček o to, jestli bude ČSSD sebevědomou, samostatnou stranou – a po dnešku to má zase o něco těžší,“ shrnul Šmarda v pořadu Události, komentáře.

Zároveň vyjádřil nespokojenost s tím, že odvolání ministra Staňka se táhne už dlouhé týdny. „S odchodem z vlády je to nyní padesát na padesát. Jan Hamáček musí přesvědčit prezidenta, že si ČSSD zaslouží respekt a může o sobě rozhodovat sama. Pokud se mu to nepodaří, budeme to muset prokázat z opozice,“ řekl.

Kritické vyjádření Babiše, který Šmardu označil nikoliv za „ideálního kandidáta“ na ministra kultury, nebere Šmarda vážně. „Já si o něm nemyslím, že je ideální kandidát na premiéra. Kdyby to bylo naopak, já bych byl členem ANO a on členem ČSSD,“ dodal Šmarda.