Požadavky ČSSD na rozpočet 2020 jsou nereálné, uvedla Schillerová

Ministryně financí připomněla, že nyní mají koaliční strany celé prázdniny na to, aby připravily finální dokument. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Schillerová bude proto požadovat od ostatních ministrů podrobné zdůvodnění jejich „nadpožadavků“. V pořadu řekla, že řada výdajů je mandatorní (ze zákona povinných), zejména důchody a sociální služby. „Musíme na ně mít každý rok, nehledím jen do voleb“. Mnohé pomůže vyjasnit také červencová predikce vývoje národního hospodářství v příštím roce. Na jejím základě se ještě mohou změnit odhadované příjmy státu a na to navázané jeho výdaje. Vláda nadále počítá se schodkem 40 miliard korun, přestože KSČM, která vládu podporuje, požaduje maximálně 30 miliard korun.

Schillerová uvedla, že coby ministryně financí neměla radost z loňského zavedení slev na jízdném pro důchodce a studenty. To si vyžádá ročně zhruba šest miliard z rozpočtu. Je však odpůrcem toho, aby se to za půl roku rušilo. Dodala, že to má další sociálně-ekonomické dopady, které potřebují nejméně jeden rok na vyhodnocení. „Chápu ale, že to pomáhá důchodcům či studentům“. Současná strážkyně státní kasy také zdůraznila, že jako první ministr financí ukončila praxi „mrtvých duší“ ve státní správě. Ministerstva podle ní dostávala peníze i za neobsazená místa, čehož využívala na různé formy odměňování. To se dělo dlouhodobě, „všechny předchozí vlády to tolerovaly.“