Je normální, že se přou ministryně práce a financí, hájí Valachová zdržení růstu rodičovské

Podle Markéty Pekarové Adamové dokonce již mohlo navýšení příspěvku proběhnout letos. „Už od července mohlo ke zvýšení dojít, kdyby byl pozměňovací návrh k rozpočtu pro tento rok schválen – což vládními hlasy nebyl,“ podotkla. Vládu zároveň zkritizovala, že utrácí na místech, kde to považuje za zbytečné. „Je řada priorit, které kritizujeme a říkáme, že se peníze nemusely vynakládat. Evergreenem jsou slevy na jízdném, které se dávají i lidem, kteří by to ani nepotřebovali. A pak chybějí peníze na mnohem potřebnější, například rodiny s malými dětmi,“ dodala Pekarová Adamová.

Opozice může argumentovat i zprávou Národní rozpočtové rady, která varovala, že pokud by Česko dále hospodařilo tak jako dnes, vzrostl by během 50 let dluh na 222 procent HDP. Podle poslankyně ČSSD je ale pro reformy, které pravicové strany požadují, potřeba široká politická shoda. „Jakékoli reformní úsilí, na tom se musíme shodnout všichni. To není otázka politického dresu,“ podotkla.

Podle Pekarové Adamové ale „řešení měla být dávno na stole“ vzhledem k tomu, jak dlouho současná koalice již vládne. Zprávu rozpočtové rady považuje za „varování, které bychom měli brát velmi vážně“.