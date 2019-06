Zvýšení rodičovské se nestihne, obává se Maláčová. Snaží se změnu urychlit

O rodičovské by poslanci nově měli jednat místo červencové schůze již ve čtvrtek 20. června po interpelacích. Kdyby se nepodařilo bod dodatečně zařadit, nemuselo by se vše stihnout do konce roku.

„My jsme o tom dlouho jednali, pak to nebylo zařazeno na aktuální probíhající schůzi,“ poukázala ministryně Maláčová. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka dodal, že kdyby se nepodařilo zařadit mimořádný bod, mohla by následně být svolána celá mimořádná schůze.

S návrhem by neměla narazit, protože růst příspěvku o 80 tisíc podporují všechny sněmovní strany a k co nejrychlejšímu projednání návrhu jsou vstřícné. Od koaličního ANO již má Maláčová podporu. „Neočekávám žádný problém při projednávání rodičovského příspěvku,“ ujistila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).