To ti druzí, házejí na sebe koaliční strany „kompromis“ o rodičovské

Po pondělní koaliční radě oznámili politici vládních stran, že ve prospěch zvýšení důchodů o 900 korun revidují slib na zvýšení rodičovské všem rodinám s dětmi do čtyř let. Více peněz dostanou až ty, kterým se dítě narodí v příštím roce. Premiér Andrej Babiš (ANO) se potom nechal slyšet, že „návrh odzněl jako kompromisní návrh pana předsedy (ČSSD) Hamáčka“.

Sociální demokraté ale tvrdí opak. „Samozřejmě to není pravda. Nejistota, se kterou to pan premiér říkal, mluví za vše. (…) Byla to jejich podmínka, aby vůbec přijali jakékoli navýšení rodičovského příspěvku, přes to vůbec nechtěli jít,“ řekl v Událostech, komentářích místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.