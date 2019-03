Růst rodičovské a důchodů by mohla podpořit i opozice. Ne ale variantu domluvenou na koaliční radě

Podle předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Radky Maxové (ANO) je pondělní dohoda výsledkem toho, že ČSSD na jedné straně „přichází s náročnými finančními požadavky, co se týká sociální politiky“, na druhé straně nenabízí úspory jinde. „Vnímám neochotu ministrů za ČSSD šetřit na svých resortech. Pokud paní ministryně deklaruje, že bude hledat 8,8 miliardy, tak to vítáme,“ uvedla Maxová.

Opozice, a to ani ta pravicová, by nemusela případné zvýšení rodičovské či důchodů pohřbít. Zbyněk Stanjura připustil, že ani jedna dávka v posledních letech nerostla tak rychle jako průměrné mzdy. ODS je podle něj pro navýšení důchodů o 900 korun i pro vyšší rodičovskou, náklady chce kompenzovat ořezáním národních dotací a snížením počtu státních zaměstnanců.

Zároveň ale předseda klubu největší opoziční strany odmítl, že by ODS podpořila návrh z pondělního jednání. „To, co vybrala koaliční rada, je ta – jak bych to řekl slušně? – nejvíce pitomá varianta. Příští rok se sejdou dvě maminky na pískovišti a jedna bude mít tu smůlu, že se dítě narodilo na Silvestra a dostane 220 tisíc, a druhé bude mít to štěstí, že se dítě narodilo 1. ledna, a rodina bude mít o 80 tisíc víc. To je úplně špatně,“ zdůraznil Stanjura.

O tom, kdo návrh na zvýšení dávek podpoří, se podle Radky Maxové teprve bude debatovat. Vláda sama je protlačit nemůže, v Poslanecké sněmovně nemá většinu a komunisté, kteří kabinet podporují, jsou k pondělní variantě skeptičtí. „Předpokládáme, že se povede debata. Nerozumíme tomu, když jsme se včera (v pondělí - pozn. red.) večer po diskusi domluvili na nějaké variantě, proč paní ministryně obrací,“ řekla Maxová.