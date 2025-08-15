Výbuch v areálu pardubické chemičky Synthesia v pátek odpoledne vážně zranil tři lidi, uvedli záchranáři. Neštěstí se stalo po 14:00 při rekonstrukci budovy, která je nyní v odstávce. Řekl to mluvčí policie Tomáš Dub. Dodal, že veškeré okolnosti jsou předmětem prověřování.
Při výbuchu v Synthesii byli zraněni tři lidé
Podle zdravotnických záchranářů muži utrpěli vážná zranění zejména na horní polovině těla po kontaktu s chemickou látkou. „Dva vážně zranění byli transportováni letecky do popáleninových center v republice. Jeden středně těžce popálený byl transportován pozemní cestou na urgentní příjem do Pardubické nemocnice,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík.
Krajští hasiči do podnikového areálu nejeli, událost zvládla podniková jednotka hasičů sama. Na místo byl povolán pouze vyšetřovatel krajských hasičů, uvedl jejich mluvčí Miroslav Polák.
Mluvčí skupiny Kaprain Ondřej Pechar v prohlášení uvedl, že se jednalo o provozní nehodu v objektu E 4. „Provozní nehoda byla bezprostředně vyřešena, nedošlo k významnému poškození žádných technologií. V důsledku nehody nedošlo ani k žádnému úniku škodlivin mimo areál SemtinZone, další rizika pro okolí již nehrozí,“ uvedl Pechar. Bližší podrobnosti s ohledem na vyšetřování neuvedl.
Synthesia se zabývá výrobou produktů pro odvětví nátěrových hmot a tiskových barev nebo barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Vyrábí také nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických a anorganických chemikálií. Firma byla založena v roce 1920, od roku 2002 patřila koncernu Agrofert. V únoru loňského roku nabyla účinnosti smlouva, podle níž akcie společnosti od Agrofertu odkoupila skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Transakci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.