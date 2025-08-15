V sobotu hrozí na jihu Čech a Moravy silné bouřky, varují meteorologové

V sobotu hrozí na jihu Čech a Moravy ojediněle silné bouřky, doprovázet je může přívalový déšť kolem čtyřiceti milimetrů, případně kroupy, vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pátek ještě teploty na celém území Česka přesáhnou 31 stupňů Celsia, nejtepleji, až 37 stupňů, bude ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Meteorologové zároveň varují před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů ve středních a severozápadních Čechách.
„V přílivu velmi teplého vzduchu očekáváme ještě dnes, v pátek 15. srpna, na celém území Česka teploty vzduchu přes 31 stupňů Celsia. Zejména ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě teploty dosáhnou 34 až 37 stupňů Celsia,“ upřesnil ČHMÚ.
V sobotu se pak začne od západu ochlazovat, teploty přes 31 stupňů očekávají meteorologové už jen na jižní a střední Moravě. Pomalu postupující bouřky se ojediněle mohou vyskytnout na jihu Česka.
Výstraha meteorologů platí v sobotu pro celý Jihočeský kraj a část Plzeňského kraje od deseti hodin a téměř pro celý Jihomoravský kraj a část Zlínského kraje od čtrnácti hodin, varování potrvá do večerních 22 hodin. V opakovaných bouřkách může podle meteorologů napršet i více než čtyřicet milimetrů srážek.
Kvůli horkému počasí a suchu vydali meteorologové také výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Do nedělního večera platí pro Prahu a téměř celý Středočeský a Ústecký kraj. Dále také přetrvává kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu smogová situace v Praze a Středočeském a Ústeckém kraji.
Ve čtvrtek v tuzemsku padly teplotní rekordy na patnácti ze 169 míst, kde se měří přes třicet let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku.