Americký prezident Donald Trump je možná připraven nabídnout ruskému vládci Vladimiru Putinovi i něco, co by nutně nemuselo být „vyrváno z těla Ukrajiny“, řekl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou před začátkem summitu obou lídrů bývalý velvyslanec v Rusku a USA Petr Kolář, podle něhož je diplomacie ještě stále do jisté míry tradiční disciplínou, kdy volba oblečení či načasování něco signalizují.
Trump je připraven Putinovi i něco nabídnout, míní bývalý velvyslanec Kolář
Důležitým signálem je podle Koláře složení obou delegací. Zdůraznil zejména fakt, že k jejich členům patří ministři financí Spojených států amerických i Ruska. Bývalý velvyslanec připomněl rovněž fakt, že součástí ruské delegace je i Kirill Dmitrijev zodpovědný za zahraniční investice. „Znamená to, že Trump je připraven Putinovi i něco nabízet. Nejen po něm něco chtít,“ míní Kolář, podle něhož by mohlo jít třeba o spolupráci v oblasti nerostného bohatství.
Na pátečním jednání zajímá bývalého velvyslance nejvíce posun v Trumpově rétorice. „Kdy to začalo až nabubřelým a mírně přehlíživým postojem vůči Ukrajině (…). A najednou je to o tom, že se nemá mluvit o výměně území a o ničem, čemu by nepředcházelo příměří. A mluví se o tom, že by to mělo být jen jakési zahřívací kolo, které předchází tomu, kde se sejdou ti, kterých se ten konflikt týká nejvíce – Ukrajinci a Rusové,“ upřesnil.
Pro Rusy je podle Koláře těžké přijmout výsledek, který by mohly jako vítězství interpretovat obě strany. „Oni takhle neuvažují. Většinový Rus nerozumí tomu, že mohou být dvě strany jednání a obě vítězné,“ vysvětlil.
„Lavrov se snaží strnout pozornost“
Při příjezdu na Aljašku sebe upozornil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který měl pod černou prošívanou vestou oblečenou šedivou mikinu s nápisem SSSR, tedy Svaz sovětských socialistických republik. „On rád provokuje,“ okomentoval volbu oděvu Kolář, podle něhož je mikina způsob, jakým se na sebe snaží Lavrov strhnout pozornost.
Zároveň tím podle bývalého velvyslance naznačuje kontinuitu, protože Ruská federace je nástupnickou zemí Sovětského svazu, jehož součástí byla i Ukrajina. „Symbolizuje to ruský imperialismus,“ poznamenal Kolář s tím, že Rusové vždy posuzovali své vládce podle toho, zda území ztráceli, nebo získávali. „Bylo celkem jedno, jestli to byl schizofrenik s vražednými sklony jako Ivan Hrozný (ruský car žijící v šestnáctém století), který vraždil ve své vlastní rodině, ale dobyl Kazaň a zničil Tatary a stal se slavným a oblíbeným,“ poukázal bývalý velvyslanec.
Lavrov je podle Koláře člověkem, který se velmi hbitě dokáže přizpůsobit partnerům a prostředí. „Je to takový ten stalinistický způsob vedení komunikace. Že vás nejdříve praští pěstí mezi oči a potom vám pomůže se posadit, vstát a laskavě s vámi promlouvá o tom, co vlastně chce,“ popsal s tím, že s ruským ministrem sám zažil spoustu zajímavých situací.
Kolář se zároveň obává, že okolí prezidenta Trumpa není na ruského ministra zahraničí úplně připraveno. „Jak v případě Trumpa, tak v případě Putina je jednání delegací vlastně jen kulisa. Podstatné je to, co si řeknou ti dva,“ míní bývalý velvyslanec, podle něhož bude Putin pro amerického prezidenta velmi složitým soupeřem.
Kolář zároveň připustil, že Trump už v několika případech dokázal příměří či mír sjednat. Zmínil například konflikt mezi Thajskem a Kambodžou. Silová diplomacie šéfa Bílého domu tak podle bývalého velvyslance přináší jakýsi efekt. „Otázka je, jak dlouhodobý a jestli to není závislé jen na jeho osobě, která ve chvíli, kdy nebude, tak se to vše zase zhroutí,“ dodal s tím, že mezinárodní řád je postaven na něčem jiném, než je autorita jednoho muže.