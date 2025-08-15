Japonsko si připomnělo osmdesát let od kapitulace, čímž skončila druhá světová válka v Tichomoří. Předcházelo tomu svržení dvou jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki. Spojenci se tak vyhnuli pozemní invazi, která byla pod krycím jménem Olympic plánovaná na listopad. Podle historiků by stála desetkrát víc životů spojeneckých vojáků než vylodění v Normandii.
Před 80 lety Japonsko oznámilo kapitulaci
Kapitulaci oznámil japonský císař Hirohito 15. srpna. Zástupci Japonska ji pak podepsali 2. září 1945 na americké válečné lodi Missouri v Tokijském zálivu. „Armáda kladla odpor, ale nakonec došlo k uzavření dohody ohledně společné deklarace,“ prohlásil v rozhlasovém projevu císař.
Spojené státy, Velká Británie a Čína určily podmínky už v červenci v Postupimské deklaraci. Předcházela tomu krvavá bitva o Okinawu, odkud chtěli Američané podniknout invazi. Tokio se odmítalo vzdát až do svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki 6. a 9. srpna 1945.
„Hlavním důvodem kapitulace bylo atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki. Pak vstup Sovětského svazu do války v Tichomoří a to, že Japoncům hrozila smrt hlady,“ uvedl historik Univerzity Dóšiša v Kjótu Jasuo Mori.
Útěk do lesů
Po námořní blokádě a bombardování byla země v troskách. Přesto se fanatické velení pokusilo o puč, aby nemuselo složit zbraně. „Když se Američané blížili, úřady lidem řekly, že jsou to ďáblové. Obyvatelé se utíkali schovat do lesů. Někteří tam byli týdny,“ řekl průvodce vojenskou historií na ostrově Kjúšú Kijotaka Kotegawa.
Paní Chino Kuwaširové z Kagošimy bylo tehdy šestnáct. Americké vojáky poprvé potkala v restauraci. „Trochu jsem se bála. Byli to lidi, kteří bojovali proti Japoncům,“ vzpomíná.
Mnoho politických a vojenských představitelů Japonska stanulo před soudem, ale členové císařské rodiny stíhání unikli.
Postoj k válce s odstupem let
Postoj Japonska k válce je složitý. Obecně uznává, že páchalo zvěrstva a vyjadřuje lítost, ale soustředí se hlavně na utrpení Japonců, což někdy vyvolává dojem, že zlehčuje agresi a příležitostně to vede k napětí.
Mnozí historici považují poválečná urovnání v Asii za nedostatečná. Tokijský tribunál trestal hlavně útok na Pearl Harbor a zacházení s válečnými zajatci. Utrpení Číňanů, Korejců a dalších národů na okupovaných územích řešil méně. Historické problémy zatěžují jejich vztahy dodnes.