Ministerstvo zdravotnictví podle zjištění ČT zahájilo kontrolu krajské hygienické stanice ve Zlíně. Podle šéfa resortu Vlastimila Válka (TOP 09) je potřeba postupovat razantně v souvislosti s podezřením na zneužití pravomoci. Reaguje tak na to, že poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková údajně úkolovala ředitelku zlínské hygieny, aby prováděla kontroly ve firmě bývalého manžela Balaštíkové. S výsledky šetření chce Válek co nejdřív seznámit veřejnost.
Ministerstvo zdravotnictví prověřuje zlínské hygieniky, zda nezneužili svou moc
„Je potřeba tady razantně postupovat, ale na základě fakt, dat a výsledků kontroly. A ta kontrola probíhá a určitě s ní budete seznámeni v nejkratším horizontu,“ řekl Válek.
Poslankyně Balaštíková se podle serveru Seznam Zprávy snažila s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je její bývalý manžel. Dokazovat to mají nahrávky, které Josef Balaštík v roce 2023 po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou tajně pořídil. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl v nedávných dnech serveru iDNES.cz, že Balaštíková musí svou roli v kauze okamžitě vysvětlit.
Soudní znalkyně Marie Hes Svobodová webu SZ potvrdila, že nahrávky jsou pravé, neupravované a mluví na nich Balaštíková. Na nahrávkách Balaštíková podle webu plánuje „zakleknout“ na firmu tehdejšího manžela pomocí kontrol hygieniků, úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou. Podle serveru kontroly po rozvodu Balaštíkových v roce 2023 skutečně začaly a trvají dodnes, zapojily se do nich i další instituce, naposledy hasiči.
Firma si stěžuje na kontroly
ChemProgres vyrábí čisticí prostředky pro zemědělce. „Poškozená společnost se již v únoru obrátila na policii, kontroly však dále pokračují. Proto jsem s cílem ochrany práv klienta kontaktoval novináře, aby zvážili, zda o případu informovat veřejnost,“ řekl Seznam Zprávám advokát společnosti ChemProgres Michal Pokorný.
Zlínští kriminalisté případ prověřují. „V tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ sdělila webu zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Balaštíková tvrdí, že nic neudělala. „Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla,“ řekla SZ. Rozvod s jejím bývalým manželem byl prý vyhrocený a doma u nich několikrát zasahovala policie. Balaštík si nahrávky pořizoval kvůli tomu, že se údajně cítil ohrožený. Kvůli tajnému nahrávání podala poté Balaštíková trestní oznámení. Policie ho ale loni v červenci odložila.
Podle SZ Balaštíková kontroly ve firmě svého exmanžela domlouvala se Sedláčkovou. Na jedné z nahrávek zmiňuje, že ředitelce v minulosti pomohla udržet se ve funkci. Sedláčková se k obvinění nevyjádřila. Hygienici ho ale odmítají. „Důrazně se ohrazujeme vůči publikovaným tvrzením, která se nezakládají na pravdě. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vždy postupuje v souladu se zákonem a transparentně. Více se k tomu nyní nebudeme vyjadřovat,“ sdělila vedoucí oddělení kanceláře ředitele krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.
Manžel Balaštíkové poskytl Seznam Zprávám také nahrávky, podle nichž údajně chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky. Na tyto nahrávky reagovalo hnutí ANO a rozhodlo, že Balaštíková už nebude na kandidátce do říjnových sněmovních voleb. Poslankyně poté oznámila, že pozastavila členství v hnutí.
