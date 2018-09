Slíbené zvýšení rodičovské má stát 3,5 miliardy. Nevím, kde je vezmeme, říká Schillerová

Zákon zvyšující rodičovskou má mezi poslanci jednoznačnou podporu, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale výrazné zásahy do rozpočtu odmítá. „Je tam tolik neznámých, že zatím skutečně nejsem schopná říct, kde peníze vezmeme,“ přiznává. Připouští, že zvýšení rodičovského příspěvku by se do něj zařadilo až během příštího roku. Opozice to kritizuje.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce, aby kabinet chybějící peníze zařadil do rozpočtu během projednávání ve sněmovně. „Pokud se shodneme na tom, že podpora rodin je prioritou vlády, a to bezesporu je, tak budeme muset projednávání státního rozpočtu těmto výdajům uzpůsobit,“ říká.

Vyšší příspěvek mají dostat všechny rodiny, které budou dávku v polovině příštího roku čerpat. Navíc chce resort doplatit 40 tisíc i těm, kteří už rodičovskou vyčerpali a vrátili se do práce dřív, než byly jejich dítěti čtyři roky. I proto budou potřeba z rozpočtu víc než tři a půl miliardy.

V návrhu rozpočtu peníze nejsou

Do Poslanecké sněmovny vláda poslala návrh státního rozpočtu ve čtvrtek, zvýšení rodičovského příspěvku v něm ale není. A to přesto, že při uzavírání koaliční smlouvy patřila vyšší rodičovská mezi největší priority.

Ministryně práce přitom ještě před pár dny předpokládala, že má potřebné peníze v rozpočtu zajištěné. „Je to (zahrnuto do rozpočtu), je to mandatorní výdaj. A je tam v tuto chvíli zakomponováno těch 40 tisíc,“ uvedla Maláčová ještě 21. září. Později se ale opravila: „Je to jedna z dalších věcí, která bude muset být do rozpočtu zahrnuta.“