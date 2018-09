Vláda plní naše podmínky, říká šéf KSČM Filip. Své straně doporučí, aby rozpočet podpořila

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě.

Rozpočet, který musí podle zákona vláda do sněmovny předložit do 30. září, už mají poslanci k dispozici. Návrh harmonogramu schvalování rozpočtu by měla sněmovna schvalovat příští týden. Nejprve se nad rozpočtem sejde rozpočtový výbor, měl by zasednout 10. října. Poslancům připraví doporučení pro první čtení, které by se mělo odehrát na řádné schůzi sněmovny koncem října.