Opozice kritizuje návrh státního rozpočtu, odmítá hlavně deficit

V prvním čtení návrh nepodpoří ani Piráti. Řekl to místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. A důvody jsou obdobné jako u jiných stran. „Naše hlasy pan premiér nedostane. V době takového ekonomického růstu, obrovského nárůstu příjmů státního rozpočtu a minimální nezaměstnanosti je extrémně nerozumné vytvářet deficit,“ prohlásil. Dodal ale, že jsou Piráti připraveni se bavit o případných úsporách, které by vláda byla schopna přinést do druhého čtení.

Kritický je k návrhu také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Schodek 40 miliard v době vysokého ekonomického růstu je nezodpovědný. Vláda by měla být mnohem ambicióznější. To by ale musela přestat rozdávat populistické dárečky jako slevy na jízdném a začít pracovat na snižování mandatorních výdajů. Že to je utopie, už psát nebudu,“ uvedl na svém twitterovém účtu.

Své výhrady má k návrhu rozpočtu i SPD Tomia Okamury. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) České televizi řekl, že v současné chvíli je hnutí připraveno v dolní parlamentní komoře hlasovat proti návrhu. „V období bezprecedentního hospodářského růstu by se měl splácet státní dluh. Ale státní dluh neustále roste,“ zmínil jeden z hlavních důvodů Hrnčíř. Podle něj také zbytečně rostou platy státních zaměstnanců.