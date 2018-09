Zaměstnavatelé i odboráři podpořili priority v rozpočtu na příští rok. Růst platů, důchodů a investic

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila na to, že návrh rozpočtu obsahuje rušení neobsazených míst na ministerstvech, na které úřady dostávají peníze. MF tak navrhuje zrušit zhruba 1300 míst, což by mělo přinést úsporu kolem 3,4 miliardy korun.

Spor ještě přetrvává o růst platů ve zdravotnictví. Vláda nabídla přidat sedm procent, odbory chtějí deset procent. Zároveň by podle kabinetu nemělo být přidávání plošné, ale mělo by směřovat na zaměstnance ve zdravotnictví s nižšími příjmy.

Ministr Vojtěch však desetiprocentní navýšení odmítá. „Vyžadovalo by to navýšení deficitu, což pochybuji,“ podotkl. „Řekli jsme na tripartitě, že to nebylo úplně korektní jednání. My jsme řekli, že chceme jednat také s řediteli nemocnic, že si chceme udělat komplexní názor a jednat se všemi segmenty, nikoli pouze s odbory,“ řekl ministr.

Premiér Andrej Babiš začátkem května prohlásil, že plošný růst platů o deset procent podporuje. „On říkal, že je pro. Ale jasně jsme řekli, že chceme jednat s řediteli. A setkali jsme se i s řediteli, kteří byli proti plošnému navýšení a říkali, že chtějí mít možnost to ovlivnit sami,“ dodal Vojtěch.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je od poloviny srpna ve stávkové pohotovosti. Podporuje ji i Lékařský odborový klub. Odboráři před čtvrteční schůzkou avizovali, že pokud nedojde k dohodě, budou zvažovat další kroky.