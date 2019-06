Vláda schválila návrh rámce státního rozpočtu. Ministři za ČSSD se však zdrželi hlasování

Rozpočet na rok 2020 ve stávající podobě neumožňuje naplňovat priority a v některých případech komplikuje samotné fungování resortů, řekl novinářům na tiskové konferenci po zasedání kabinetu předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Sociální demokracie proto chce hledat důkladněji příjmy pro rozpočet, Hamáček připomněl mimo jiné její návrh na zavedení bankovní daně. „Materiál (rozpočet) je schválen, aby mohly proběhnout další kroky, ale letní období jsme připraveni věnovat detailním diskusím,“ uvedl ministr vnitra.

Maláčová nechce návrh podpořit, požaduje 11 miliard navíc

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na twitteru uvedla, že tento návrh rozpočtu nemůže podpořit. „Na jedné straně chvályhodný nárůst výdajů na důchody a rodičák, na druhé chybějících 11 miliard pro další zranitelné skupiny. Tenhle návrh proto nemůžu podpořit. Přes léto nás čeká spousta práce,“ napsala na twitteru.

Na tiskové konferenci upřesnila, že chybí 11 miliard korun, třeba na růst příspěvků na péči, sociální služby, pro pěstouny či přechod na nový IT systém.

Schillerová: Záleží na prioritách

Ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) mrzí postup ministrů za ČSSD. Svým kolegům ve vládě pak sdělila, že považuje za nereálné, aby byly všechny jejich požadavky splněny.

„Budeme se muset rozhodnout, co je našimi prioritami. To, co jsme si jako vláda řekli, že priorita je, tak v předběžném návrhu rozpočtu je zakotveno“. Vláda se proto podle ní bude muset dohodnout, co je těmi dalšími prioritami. Ministerstvo financí eviduje dodatečné požadavky na zvýšení výdajů v návrhu rozpočtu od všech ministerstev asi za 20 miliard korun, uvedla Schillerová.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Během léta ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech svých resortů a do konce srpna musí ministerstvo financí poslat návrh vládě.

Komunisté požadují menší schodek, TOP 09 vyšší podíl investic

Komunisté, kteří pomohli vládě ANO a ČSSD schválit rozpočet pro letošní rok a tolerují menšinovou vládní koalici, trvají na snížení schodku rozpočtu pro příští rok na 30 miliard korun.

„Jedná se o typicky socialistický přerozdělovací rozpočet. Vláda vyvíjí negativní rozpočtové úsilí a vědomě tak zhoršuje strukturu rozpočtu. Nadále klesá podíl investic do budoucna, což je cesta do zaostalosti,“ řekl agentuře ČTK předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Zároveň dodal, že i přes výhrady k rozpočtu je TOP 09 připravena jednat o jeho podpoře za podmínky, že podíl investic bude alespoň deset procent.

Mimořádné důchody už asi nebudou

Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánoval resort financí na 1,558 bilionu korun a v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 dochází k nárůstu o 92,8 miliardy. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například takzvané norské fondy. Ty by příští rok měly činit 108,7 miliardy korun.

Průměrná penze by se měla příští rok zvednout přesně o 900 korun na 14 358, tedy o 6,7 procenta. Podle odhadů by to mohlo být asi o 150 až 180 korun víc, než teď nařizuje zákon. Mimořádné navyšování důchodů se ale zřejmě podle materiálu v letech 2021 a 2022 už opakovat nebude.

Suma na platy ve státní správě a službách by se měla zvednout proti letošku o dvě procenta, učitelům o deset procent a neučitelským profesím o sedm procent. Na výdělky a platby za provedenou práci na ministerstvech, v úřadech a příspěvkových organizacích by mělo v rozpočtu být o 13 miliard víc než letos. Celkem by to činilo kolem 220,5 miliardy. Tuto sumu by si měli rozdělit lidé na 465 429 pozicích.