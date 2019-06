Příští rok se mají znovu zvýšit počty učitelů, vojáků i policistů. Stát bude platit nejvíc lidí v historii

Nejvíc úřednických míst mají škrtat ministerstva práce a sociálních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a také obrany. A to se některým ministrům nelíbí. Třeba ministryně práce má ušetřit přes 1100 míst. „I vzhledem k úsporám by to byl obrovský problém, protože víte, že tu máme zákon o státní službě, ti lidé nemůžou být jen tak vyhozeni,“ brání se ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Plán na zrušení 350 úřednických míst kritizuje i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), podle něj to není příliš reálné. „Protože to nevychází ani v návaznosti na ten prvotní úkol, který byl dán na vládě,“ připomíná Metnar dřívější požadavek ministryně financí. Tehdy se mluvilo o propouštění zhruba 10 % úředníků, na ministerstvu obrany jich je ale „jen“ 1200.