Vzhůru k třiceti tisícům a výš. Lidem ve školství se výrazně zvýší platy

„V objemu narostou o 15 procent. Deset procent půjde do tarifní částky – to je to, co rovnou uvidí na své výplatní pásce – a pět procent je objem netarifních prostředků. Ty má k dispozici a bude mít k dispozici ředitel,“ vysvětlil ministr školství Robert Plaga (ANO).

Kromě učitelů dostanou víc i nepedagogické profese, třeba školníci nebo kuchařky. Jim se tarifní plat zvedne o šest procent, ředitelé pak budou mít další čtyři procenta navíc na jejich odměny. Ministr předpokládá, že platy ve školství porostou i v dalších letech.

V novém roce by tak mohla slavit i učitelka Lucie Fulínová, poprvé v životě její hrubý tarifní plat překročí třicetitisícovou hranici. Od ledna se zvýší o 2700 korun, zvednout by se jí mohly i odměny. „Myslím si, že je to příjemné, že se mi bude lépe koukat na výplatní pásku,“ říká.

Začínající učitelé si polepší zhruba na 28 tisíc, ti nejdéle sloužící na 37 tisíc. Nový platový výměr museli ředitelé podepsat nejen pedagogům, ale úplně všem ve škole.