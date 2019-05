Nový rozpočet bude mít schodek 40 miliard. Sektorová daň nebude, banky by měly přispívat do fondu

„Musíme ta jednání zahájit. Jsem rád, že konečně víme, co si myslí premiér. Může to být na formátu koaliční rady,“ poznamenal Hamáček.

Růst by v příštím roce měly důchody i rodičovský příspěvek. Na ten má být 8,6 miliardy korun ročně. „Po velice intenzivním jednání jsme peníze našli,“ podotkl premiér. Dodal, že konečný návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) „je identický“ s původním loňským návrhem ministerstva financí. Úřad Aleny Schillerové předpokládal, že se zvýšení dávky bude týkat aktivních příjemců, nikoli tedy automaticky úplně všech rodin s dětmi do čtyř let.

Vyšší budou i platy státních zaměstnanců, podrobnosti ale zatím Babiš ani Schillerová prozradit nechtěli s tím, že je nejprve proberou na tripartitě. Ministryně financí pouze ujistila, že platí slib růstu platů pedagogů, kteří by měli v roce 2021 brát 45 tisíc.

Pro banky fond, nikoli sektorová daň

Výdaje spojené s vyššími platy, důchody či rodičovskou by podle Schillerové měly kompenzovat jednak úspory v provozních výdajích, ale také změny rezerv pojišťoven, zavedení digitální daně a zvýšení příjmů očekává Schillerová i od zavedení třetí a čtvrté vlny EET.

Podle Babiše naopak nebude zavedena sektorová daň pro banky, jak navrhla koaliční ČSSD, i když premiér by chtěl, aby banky státu pomáhaly.

„Přišli jsme s návrhem a jednáme s bankami o národním rozvojovém fondu. Představa byla taková, že by banky poté, co zaplatí veškeré daně (…), participovaly na národním rozvojovém fondu. Ten by měl navýšit investiční kapacitu České republiky o desítky až stovky miliard. Domluvili jsme se, že založíme pracovní skupinu, kde budeme řešit detaily,“ řekl Babiš. Míní, že pokud fond vznikne, tak by do něj příští rok mohly banky odvést asi šest miliard korun.