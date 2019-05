Zákon o rodičovské předloží ČSSD už za týden. Nechceme, aby se navýšení nestihlo, říká

Sociální demokracie preferuje navýšení pro co nejvíce rodičů

Sociální demokracie podle Hamáčka preferuje, aby navýšený rodičovský příspěvek dostala co nejširší skupina rodičů. Za nejspravedlivější by považoval, aby ho dostali všichni rodiče, kteří mají dítě mladší čtyř let. Tato varianta, kterou také preferuje podle průzkumu Trendy Česka společnosti Kantar CZ, největší část rodičů, by přišla státní pokladnu na zhruba 11 miliard korun. Očekává ale nesouhlas hnutí ANO a hledání kompromisu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v OVM uvedl, že se mu sice postup sociální demokracie, konkrétně ministryně Maláčové zamlouvá, protože vede k tomu, že se premiér musí k věcem vyjádřit, nicméně nepovažuje ho za zodpovědný.

„Když se podíváme, jak se plní státní rozpočet, jak se třeba kvůli slevám na jízdné muselo sáhnout na rezervní peníze, které byly určené na výpadek důchodového systému, na infrastrukturu nebo kdyby byla přírodní katastrofa, tak pak chybí peníze, nelze je pořád dávat, musíte vymyslet příjmovou stranu,“ konstoval.

Nicméně podotkl, že neviděl zatím alternativní varianty, které připadají v úvahu.

Původně se měla dávka zvednout už letos

Zvýšení rodičovské slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení. Podle původního záměru koaličních stran se měla dávka zvednout letos od pololetí o 40 tisíc korun a o zbytek pak do konce volebního období. V listopadu ale koalice oznámila, že rodičovskou zvýší rovnou o 80 tisíc korun od roku 2020, a to všem.

V březnu se ale kvůli zpomalování ekonomiky a úsporám v rozpočtu dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců. Tuto variantu Maláčová označila za „úspornou, ale ne spravedlivou“. Nejlogičtější by podle ní bylo přidat všem rodičům s nejmladším dítětem do čtyř let. Koncem března řekla, že má připraveny ještě dvě záložní varianty.

Dohoda vládních stran vyvolala mezi rodiči nevoli a vzniklo několik iniciativ včetně facebookové skupiny Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek! Babiš zástupcům rodičů řekl, že za nejvhodnější považuje zvýšení dávky všem, kteří ji budou zrovna dostávat.