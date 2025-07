Možnost požádat o dávky na poště by se mohla rozšířit, systém se osvědčil

Na poštu pro příspěvek na bydlení

V současnosti je možné na poště požádat o tři dávky – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek či příspěvek na bydlení. Právě ten si na poštu chodí lidé vyřídit nejčastěji. Nově část poboček vyřizuje také podporu v nezaměstnanosti.

„Na dávku na bydlení budu potřebovat veškeré dokumenty – zaplacené inkaso, elektřinu, plyn, nájemní smlouvu,“ vyjmenovává Bártová. To je nutné dokládat každé čtvrtletí, což zvyšuje zájem o tyto služby na poště. „Větší počty lidí jsou po ukončení kvartálu,“ potvrzuje také vedoucí pošty v Čelákovicích Stanislava Jeřábková. „V červenci jsme tu měli asi patnáct lidí, kteří měli zájem si znovu požádat o příspěvek na bydlení,“ dodává.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík však upozorňuje, že zaměstnanci pošty nemohou provádět konzultační činnost, ale jen do systému Jenda (klientská zóna ministerstva práce a sociálních věcí, pozn. red.) elektronicky zadat to, co může udělat z domova každý. „Na přepážce to uděláme za klienta,“ přibližuje novou službu Vitík.

Vyřízení žádosti trvá podle zkušeností zaměstnanců pobočky v Čelákovicích mezi čtvrt a půlhodinou, podle toho, zda má žadatel pečlivě připravené dokumenty.