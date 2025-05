Rekvalifikaci může hradit Úřad práce. Kdo a jak může příspěvek získat?

Jáchym Novotný

před 46 m minutami | Zdroj: Úřad práce ČR , Ministerstvo práce a sociálních věcí , ČTK , Portál veřejné správy , ČT24

Vyžadované schopnosti a dovednosti na trhu práce se výrazně proměňují. Například podle aktualizované studie pro ministerstvo práce a sociálních věcí ovlivní více než dvě pětiny pracovních míst v Česku do deseti let generativní umělá inteligence. Řada pozic zanikne a u dalších se významně změní náplň práce. I proto jsou potřeba rekvalifikace, které může za určitých podmínek hradit Úřad práce (ÚP). Kdo takovou možnost má a jak v případě zájmu postupovat?

Dle aktualizované studie poradenské společnosti Boston Consulting Group a středoevropské pobočky Aspen Institute pro resort práce a sociálních věcí, by mohlo do roku 2035 zaniknout až 355 tisíc pracovních pozic. Studie uvádí, že až 288 tisíc pracovníků, jejichž pozice zanikne, by si mohlo po rekvalifikaci najít přirozeně práci. Řadu digitálních a rekvalifikačních kurzů nabízí ministerstvo práce a sociálních věcí skrze portál Jsem v kurzu. Zájemcům, kteří si rekvalifikaci či digitální přípravu vyberou, může Úřad práce v případě úspěšného absolvování uhradit až padesát tisíc korun na tři roky. Podle Úřadu práce zájem o rekvalifikace i další aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Česka roste. „Dle březnových dat jsme podpořili více než dvojnásobek lidí než loni v březnu, u rekvalifikací potom o 67 procent osob více,“ uvedla mluvčí ÚP Kateřina Pavlíková. Úřad zároveň očekává, že zájem o rekvalifikace poroste i nadále, a to i vzhledem ke stárnutí populace a technologickému rozvoji.

Co je třeba splňovat? Na zmíněném portálu si zájemci mohou vybrat zvolenou rekvalifikaci či kurz digitálního vzdělávání. ÚP může uhradit cenu rekvalifikace či poskytnout příspěvek na kurz digitálního vzdělávání pouze v případě, že je účastník vedený v evidenci Úřadu práce. Ať už jako zájemce o zaměstnání (fyzická osoba, která má zaměstnání, ale chce jej změnit či může být ohrožena jeho ztrátou) či uchazeč o zaměstnání (osoba, která je nezaměstnaná a požádala Úřad práce o zprostředkování zaměstnání). Výše uvedené tedy neznamená, že by se úhrada či příspěvek týkaly pouze nezaměstnaných. Přihlásit se a získat příspěvek tak mohou i zaměstnaní lidé, v žádosti ale i tak musí zaškrtnout, že jsou v tu chvíli zájemci o zaměstnání.

Pří zájmu o rekvalifikaci či digitální kurz je nutností přihlásit se elektronickou identitou, tedy třeba tou bankovní. Úřad pak přihlášeného dočasně zaeviduje, aby mohl na kurz přispět a vzdělavateli částku proplatit. Při odeslání žádosti o kurz má žadatel možnost zakliknout, aby byl po absolvování z evidence zájemců o zaměstnání vyřazen. Generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof v minulosti opakovaně zmiňoval, že kurzy nejsou jen pro nezaměstnané. Přihlásit se na ně mohou i tací, kteří práci mají, avšak chtějí si zlepšit své znalosti a dovednosti. Pavlíková dodala, že přínos v rekvalifikacích vidí i samotní účastníci. „Přibližně osmdesát procent se domnívá, že jejich absolvování pomůže ke snazšímu hledání práce. Více než dvaadvacet procent, že rozhodně povede i k vyšší mzdě,“ upřesnila a doplnila, že přes šedesát tři procent všech zájemců o zvolené rekvalifikace a kurzy digitálního vzdělávání tvoří ženy.

Kurz je třeba dokončit V případě zájmu o zvolenou rekvalifikaci je nutné zaslat přihlášku on-line nejméně třicet dnů před termínem zahájení vybraného kurzu, aby mohlo dojít k jejímu administrativnímu zpracování a posouzení odbornou komisí. Schválení se posuzuje s ohledem na zdravotní stav zájemce o zvolenou rekvalifikaci, jeho kvalifikaci, schopnosti, pracovní zkušenosti a stávající nebo budoucí pracovní uplatnění. V případě, že bude Úřad práce cenu rekvalifikace hradit, zašle zájemci o kurz před jeho zahájením „potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu“. Úřad upozorňuje, že maximální finanční částka, kterou může vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho zájemce, nesmí v období tří po sobě následujících kalendářních let ode dne nástupu na první kurz zvolené rekvalifikace přesáhnout padesát tisíc korun. Do výše tohoto maximálního limitu ale může hradit cenu za jednu i více rekvalifikací (do dalšího kurzu je však vždy možné se přihlásit až po ukončení toho předchozího). Finanční částku, která tento limit přesahuje, může zájemce o zvolenou rekvalifikaci uhradit sám. Důležité je dodat, že cenu Úřad práce uhradí pouze v případě, kdy účastník kurz dokončí a předloží doklad o úspěšném absolvování. Pokud kurz nedokončí z vážných důvodů, uhradí ÚP rekvalifikačnímu zařízení celkovou cenu či její poměrnou část. Jestliže však účastník rekvalifikaci nedokončí bez vážných důvodů, Úřad cenu nehradí. Závažnost důvodů je posuzována podle zákona o zaměstnanosti.

Pokud po ukončení rekvalifikace účastník bez vážných důvodů odmítne nastoupit do zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci a které mu zprostředkuje ÚP, je povinen Úřadu cenu zvolené rekvalifikace uhradit. To se ale podle Pavlíkové týká pouze uchazečů o zaměstnání (tedy nezaměstnaných osob v evidenci Úřadu). „Pokud je někdo stále zaměstnaný a absolvuje rekvalifikaci, tak je na ÚP evidovaný jako zájemce o zaměstnání, a tím pádem mu zaměstnání ÚP nepomáhá hledat. V takovém případě tato podmínka neplatí, zájemci si dobrovolně a aktivně rozšiřují své kompetence a dovednosti ještě při stávajícím zaměstnání, aby posílili své šance na trhu práce i do budoucna,“ vysvětlila.

Resort práce a sociálních věcí pak také upozorňuje, že příspěvek na rekvalifikační kurz financovaný z Národního plánu obnovy bude poskytnut na rekvalifikace ukončené nejpozději 31. 10. 2025. Zároveň dodává, že žádost o příspěvek na rekvalifikační kurzy bude možné podávat i nadále, a to na rekvalifikace v rámci projektů realizovaných z OPZ plus. Pavlíková doplnila, že „rekvalifikace, které jsou hrazeny z Národního plánu obnovy, jsou zaměřeny na oblast IT a Průmysl 4.0“. Ostatní rekvalifikace se financují z jiných národních či evropských projektů.

Fakta Jaké rekvalifikace jsou nejpopulárnější a kdo je nejčastěji využívá? Mezi vůbec nejpopulárnější rekvalifikace spadající pod oblast IT patří kurz zabývající se základní obsluhou osobního počítače. Velká poptávka je také po tvorbě a programování webových stránek a aplikací a po obecných kurzech digitální gramotnosti či kurzech grafiky. V oblasti Průmyslu 4.0 patří mezi nejpopulárnější kurzy účetnictví a mzdového účetnictví v kombinaci s využitím výpočetní techniky, personalistiky nebo také obsluhy CNC strojů. Kurzům digitálního vzdělávání naprosto dominuje umělá inteligence, zejména její využití v praxi. Dále pak také základy digitální komunikace, analýza dat nebo programování pro začátečníky. Rekvalifikace nejčastěji využívají osoby, které mění svůj profesní obor, tedy například v daném regionu už není v jejich původní profesi možnost zaměstnání, nebo chtějí profesi změnit v souvislosti se změnou svého zdravotního stavu či v návaznosti na technologický rozvoj v dané oblasti. Rekvalifikace také absolvují někteří zaměstnanci, kteří byli hromadně propouštěni, aby se co nejdříve vrátili na trh práce. Stejně tak rekvalifikace využívají osoby, které mají horší podmínky na trhu práce. Tedy lidé starší 55 let či ti, kdo mají nízké vzdělání nebo nedostatečnou digitální gramotnost. Zdroj: Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Pavlíková

Kurzy digitálního vzdělávání Podobně jako v případě zvolené rekvalifikace, tak i u kurzu digitálního vzdělávání je třeba zaslat přihlášku on-line nejméně třicet dní před termínem zahájení. Pokud Úřad práce bude poskytovat příspěvek, předá zájemci před zahájením kurzu „potvrzení o poskytnutí příspěvku na úhradu kurzu digitálního vzdělávání“. V případě zamítnutí pak zájemce obdrží zdůvodnění. I v tomto případě platí, že maximální finanční částka, kterou může ÚP vynaložit na kurz (či více kurzů) jednoho zájemce, nesmí v období tří kalendářních let ode dne nástupu na první kurz dalšího vzdělávání přesáhnout padesát tisíc korun. Do výše maximálního limitu může Úřad v uvedeném období poskytnout příspěvek za jeden i více kurzů (i v tomto případě ovšem platí, že do dalšího kurzu je vždy možné se přihlásit až po ukončení toho předchozího). Finanční částku, která tento limit přesahuje, může zájemce uhradit sám. Zásadním rozdílem oproti zvolené rekvalifikaci je to, že u kurzů digitálního vzdělávání poskytuje Úřad práce příspěvek ve výši 82 procent ceny kurzu. Spoluúčast ze strany zájemce o kurz je tak minimálně osmnáct procent. Zvyšuje se v případě, kdy by došlo k překročení výše uvedeného limitu padesát tisíc korun. Zájemce o kurz je ještě před jeho zahájením povinen uhradit vzdělávacímu zařízení zálohovou fakturu ve výši rozdílu ceny kurzu a příspěvku od Úřadu.

ÚP příspěvek poskytne, pokud účastník absolvuje celý kurz, minimálně však 80 procent vyučovacích hodin. Povinný počet absolvovaných hodin kurzu, za dodržení podmínky osmdesáti procent vyučovacích hodin, musí být minimálně šestnáct. V případě, kdy je specifikován způsob ověření získaných znalostí a dovedností v kurzu požadavkem na absolvování závěrečné zkoušky, je podmínkou pro poskytnutí příspěvku také vykonání této zkoušky. V takovém případě je pak příspěvek poskytnut až po předložení dokladu o jejím vykonání. Pokud účastník zkoušku nevykoná či se k ní vůbec nedostaví, Úřad práce příspěvek neposkytne a celou cenu kurzu hradí účastník. Resort průmyslu a obchodu na webu upozorňuje, že příspěvek na kurz digitálního vzdělávání financovaný z Národního plánu obnovy, bude poskytnut na kurzy ukončené nejpozději do 31. 12. letošního roku. Zabezpečované rekvalifikace Úřad práce nabízí také zabezpečované rekvalifikace, především pro uchazeče o zaměstnání. V tomto případě lidé mohou on-line pouze projevit zájem. Následně se s nimi k vyřízení spojí poradci. Zabezpečované rekvalifikace, jak již název napovídá, zabezpečuje Úřad práce. Výběru uchazečů a zájemců o účast předchází profesně-poradenský pohovor prováděný pracovníkem Úřadu. Následně je zpracován návrh na zařazení do rekvalifikace a v případě schválení Úřad uzavírá s uchazečem dohodu o rekvalifikaci.