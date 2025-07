Vyrovnejte obchodní deficit, můžeme omezit dovoz, pohrozila v Pekingu šéfka EK

„Historie a realita nám ukazují, že nezávislost není riziko a sbližování zájmů není hrozbou,“ prohlásil Si Ťin-pching a poukázal na to, že zvyšování konkurenceschopnosti by nemělo spočívat v budování zdí nebo bariér, protože oddělení a přerušení dodavatelských řetězců povede pouze k sebeizolaci.

„Doufáme, že EU dokáže zůstat otevřená na obchodním a investičním trhu, zdrží se používání restriktivních hospodářských a obchodních nástrojů a podpoří zdravé podnikatelské prostředí pro čínské podniky investující a působící v EU,“ zdůraznil podle agentury Nová Čína Si Ťin-pching, který obě strany vyzval k posílení ekologického a digitálního partnerství i vzájemných investic a spolupráce.

Obchodní deficit

Z hlediska celkového obchodu je Evropská unie největším obchodním partnerem Číny, naopak je pak Čína třetím největším obchodním partnerem EU. „Náš bilaterální obchod se zbožím nyní přesahuje dvě miliardy eur denně,“ uvedla během svého projevu von der Leyenová. „Evropa podporuje ekonomický rozvoj Číny po celá desetiletí a stále v tom pokračuje. S prohlubováním naší spolupráce se však prohlubují i nerovnováhy,“ dodala.

V roce 2024 Čína dodala do EU zboží v hodnotě 560 miliard dolarů (11,8 bilionu korun), což je přibližně o třicet procent více než její vývoz do Ameriky. Vývoz z EU do Číny byl mnohem menší: asi 230 miliard dolarů (4,8 bilionu korun), což je méně než polovina hodnoty zboží prodaného z EU do Ameriky, napsal server The Economist.