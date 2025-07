Před společným summitem uštědřila Čína Evropské unii diplomatické políčky

před 36 m minutami | Zdroj: The Economist , The New York Times , Business Standard , CNBC , Deutche Welle , ČTK , Reuters

„Skutečnost, že Ursula von der Leyenová míří do Pekingu, ačkoliv summit měl původně proběhnout v Evropě, kde by se ale čínský prezident osobně neukázal, je sama o sobě gestem vstřícnosti a ochoty jednat,“ míní analytička Ivana Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky.

Summit, který se koná u příležitosti padesátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi EU a Čínou, byl přesunut z Bruselu do Pekingu poté, co se čínský prezident Si Ťin-pching odmítl zúčastnit. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa se v čínském hlavním městě setkají se Si Ťin-pchingem i s premiérem Li Čchiangem.

Původně plánované dvoudenní rozhovory navíc Čína zkrátila na jeden den. Evropští představitelé proto oznámili, že navštíví i Japonsko. „Snaží se to komunikovat, že je to cesta do Asie a není to jen cesta do Pekingu,“ podotkla Zuzana Krulichová z think tanku Europeum a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zkrácení summitu a jeho přesunutí do Asie lze vnímat jako známku omezené čínské ochoty a ambicí navázat s Evropany spolupráci, uvedla pro server Deutche Welle Alicja Bachulská z Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR). Podle ní čínské elity často považují EU za mocnost střední úrovně s omezeným vlivem při obchodních jednáních.

Kompromisy se zatím nedostavily

Obchodní vztahy mezi EU a Čínou jsou nyní „poměrně špatné“, míní ředitel Centra asijských studií Francouzského institutu mezinárodních vztahů Marc Julienn. „To, co bylo kdysi platformou velkých příležitostí a nadšení pro bilaterální vztahy, se nyní stalo spíše rizikem než příležitostí,“ řekl.

„Tváří v tvář ekonomickému nátlaku ze strany Spojených států se dalo očekávat, že EU a Čína budou vyjednávat a dělat kompromisy, aby ze svých obchodních vztahů v době celní války USA vytěžily maximum,“ zmínil Julienn. To se zatím nestalo. Jedním z důvodů tohoto neúspěchu by mohlo být to, že Peking má pocit, že ze svého vlastního obchodního střetu s Washingtonem vyšel vítězně, uvedla televizní stanice CNBC.