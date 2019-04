O vyšších daních pro banky se s námi Babiš bude muset začít bavit, vzkazuje Onderka

přehrát video Roman Onderka (ČSSD) hostem pořadu Interview ČT

Roman Onderka si představuje, že by se zdanily nikoliv zisky, ale aktiva bank, což by podle něj do rozpočtu mohlo přinést částku 14 miliard korun. Politik slíbil, že ČSSD přijde s jasně strukturovaným návrhem, jak banky procentuálně danit podle výše aktiv. „Je potřeba si uvědomit, že bankovní sektor měl za poslední rok zisk víc jak 82 miliard korun. Každou minutu banky vydělávají zhruba 154 tisíc korun,“ spočítal statutární místopředseda ČSSD.

Odpůrci vyššího zdanění bank tvrdí, že by se odrazilo v cenách služeb pro klienty. Podle Onderky je ale takové riziko malé. „Nemyslím si, že by banky při ziscích, které v České republice mají, převedly náklady okamžitě na klienty,“ uvedl s tím, že opatření by naopak posílilo konkurenceschopnost celého bankovního sektoru. Jak přesvědčit Babiše Koaliční partner se zatím na zvyšování daní pro banky netváří. Aktuální jednání o podobě státního rozpočtu vede ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka však soudí, že brzy se do diskusí bude muset zapojit i premiér Andrej Babiš (ANO). „Asi nebude chtít,“ předpokládá místopředseda sociálních demokratů premiérovu reakci na návrh vyššího zdanění bank. „Je otázkou, proč Andrej Babiš dává přednost bankám před občany České republiky,“ podotknul Onderka.

Místopředseda ČSSD upozornil, že vláda musí sehnat finance na zvyšování důchodů či rodičovské a další výdaje, které jsou součástí koaliční smlouvy. Vyloučil navyšování deficitu státního rozpočtu a škrtání investic, úspory podle Onderky jednoznačně nebudou stačit. Právě zdanění bank je podle něj systémové řešení k posílení příjmové části státního rozpočtu. „Buď to Andrej Babiš bude vnímat a bude s tím souhlasit, nebo bude muset peníze donést odjinud. Nevěřím, že by je donesl ze své firmy,“ popíchnul premiéra Onderka a zdůraznil, že s jiným plánem než zdaněním bank sociální demokracie nepřijde. „Dáváme návrh, jak posílit rozpočet tak, aby byl vyrovnaný a byla naplněna koaliční smlouva, kvůli které jsme šli do vlády,“ dodal.

Onderka také zmínil možnost zavedení digitální daně, to znamená zdanění internetové reklamy. Do státního rozpočtu by to však podle něj přineslo maximálně tři miliardy korun. Na druhou stranu, při prosazování tohoto návrhu nepředpokládá takové komplikace jako u zdanění bank, protože digitální daň tolik „nebolí“ a má u politických subjektů vyšší podporu. ČSSD podpoří vyšší zdanění tabáku a lihu Místopředseda ČSSD také souhlasí se zdaněním lihu, tabákových výrobků a ohřívaného tabáku, které navrhla ministryně financí. Co se týče zdanění hazardu, které Schillerová rovněž navrhla, Onderka by se nebál „jít ještě výš“. Návrh Schillerové však ČSSD na koaliční radě podpoří.

